Novo ponto de apoio aos motociclistas e ciclistas fica no viaduto da Avenida Armando Lombardi - Prefeitura do Rio / Iago Campos

Novo ponto de apoio aos motociclistas e ciclistas fica no viaduto da Avenida Armando Lombardi Prefeitura do Rio / Iago Campos

Publicado 12/05/2026 11:57

Rio – Entregadores, por moto e bicicleta, cadastrados na plataforma 99 ganharam um novo ponto de apoio na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, inaugurado nesta terça-feira (12). No mesmo evento, a Prefeitura do Rio e a empresa parceira divulgaram os primeiros resultados do Programa de Monitoramento de Direção Segura de Condutores, criado no ano passado para a prevenção de acidentes.

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O espaço, que oferece área de descanso, sanitários, hidratação, estacionamento e recarga de celulares aos condutores, fica no viaduto da Avenida Armando Lombardi com a Rua Coronel Eurico de Sousa Gomes Filho. Já o primeiro ponto está localizado em Botafogo, na Zona Sul, embaixo do Viaduto Pedro Álvares Cabral.

O balanço revelou que, só nos 3 primeiros meses de funcionamento do programa, os acidentes com motociclistas caíram 24% em comparação ao mesmo período em 2025. Além disso, 53% dos motociclistas monitorados pela 99 melhoraram o comportamento no trânsito, considerando velocidade, frenagem, aceleração, curvas acentuadas e mudança de faixa.



“A gente publicou um conjunto de regras para que as empresas de aplicativo incentivassem o bom motociclista, para que aqueles que cumprem as regras fossem premiados dentro das plataformas, e a partir disso, a gente poder fazer essa checagem”, afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere, que reiterou que o Rio é a primeira cidade a firmar este tipo de parceria no trânsito.



O programa utiliza uma ferramenta chamada telemetria, que usa dados dos sensores do celular do condutor para identificar comportamentos de risco e passa a gerar orientações de direção segura. O recurso oferece análise detalhada das viagens, nota de desempenho e medidas punitivas caso o motociclista cometa infrações, incluindo bloqueio temporário ou exclusão permanente da empresa.