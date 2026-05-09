Com chegada a Botafogo, divisão já atua em seis área da cidade - Divulgação / Marco Antonio Lima

Com chegada a Botafogo, divisão já atua em seis área da cidadeDivulgação / Marco Antonio Lima

Publicado 09/05/2026 15:14

Rio - A partir deste domingo (10), a Prefeitura do Rio expandirá a atuação da Força Municipal para o bairro de Botafogo, na Zona Sul. Segundo o prefeito, Eduardo Cavaliere, o policiamento ostensivo será concentrado em três perímetros mapeados pela mancha criminal da região, com o objetivo de reduzir roubos e furtos.

A expansão marca a segunda fase da atuação do grupo na Zona Sul. Em Botafogo, os agentes patrulharão o eixo entre a Praia de Botafogo e a Rua Marquês de Abrantes; o entorno da estação de metrô (incluindo as ruas São Clemente e Voluntários da Pátria); e a área das ruas Lauro Müller, General Severiano e Venceslau Brás.

Em encontro com comerciantes e representantes locais neste sábado (9), a Secretaria de Segurança Urbana apresentou os números dos primeiros 60 dias de operação da divisão de elite: entre 15 de março e 4 de maio, foram efetuadas 449 prisões e detenções, além de 2,3 mil abordagens.

Com a chegada a Botafogo, a Força Municipal passa a cobrir seis perímetros na cidade, que incluem regiões como a Rodoviária/Terminal Gentileza, Centro, Campo Grande e Tijuca. Ao todo, 22 áreas com alta incidência de crimes foram mapeadas para receber o policiamento de forma gradual.

Confira os perímetros de atuação em Botafogo:

Eixo 1: Praia de Botafogo, Rua Marquês de Abrantes e trechos do Flamengo.

Eixo 2: Entorno do Metrô Botafogo, Rua São Clemente, Rua Voluntários da Pátria e transversais.

Eixo 3: Rua Lauro Müller, Rua General Severiano e Avenida Venceslau Brás.