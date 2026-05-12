Mais de 2 mil camisas falsificadas de clubes de futebol e da seleção brasileira foram apreendidas durante operação no Aeroporto Internacional do Rio. - Divulgação PCRJ

Mais de 2 mil camisas falsificadas de clubes de futebol e da seleção brasileira foram apreendidas durante operação no Aeroporto Internacional do Rio.Divulgação PCRJ

Publicado 12/05/2026 16:45

Mais de duas mil camisas falsificadas de times de futebol, incluindo material da Seleção Brasileira, foram apreendidas nesta segunda-feira (11), durante uma operação da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), com apoio da Receita Federal, no Aeroporto Internacional do Rio, na Ilha do Governador, Zona Norte.

Os agentes apreenderam exatamente 2.360 peças falsificadas. De acordo com as investigações, o material seria distribuído para comerciantes varejistas que atuam no estado do Rio de Janeiro.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os responsáveis pela distribuição ilegal dos produtos.