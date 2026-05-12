A briga foi intensa e chamou a atenção de quem passava pelo local.Marco Moreira/Agência O DIA
Uma briga envolvendo taxistas e motoristas de aplicativo causou tumulto nos arredores do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, na tarde desta terça-feira (12).— Jornal O Dia (@jornalodia) May 12, 2026
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De acordo com relatos de testemunhas, a confusão teve início com uma discussão entre dois homens e rapidamente evoluiu para uma troca de socos e chutes. Um dos envolvidos teria utilizado um cone de sinalização para tentar agredir o outro. A briga foi intensa e chamou a atenção de quem passava pelo local. Pessoas que acompanhavam a cena gritavam para que a luta fosse interrompida.
Mesmo após a chegada da equipe de segurança do aeroporto, o tumulto continuou. Um grupo de motoristas correu atrás de pessoas nas vias de acesso ao terminal minutos depois das primeiras agressões. O motivo da briga, no entanto, não foi esclarecido.
A administração do aeroporto e o Sindicato dos Taxistas do Rio de Janeiro não se pronunciaram sobre o caso. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.
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