A briga foi intensa e chamou a atenção de quem passava pelo local. - Marco Moreira/Agência O DIA

A briga foi intensa e chamou a atenção de quem passava pelo local.Marco Moreira/Agência O DIA

Publicado 12/05/2026 15:59 | Atualizado 12/05/2026 16:26

Uma briga envolvendo taxistas e motoristas de aplicativo provocou tumulto nos arredores do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, na tarde desta terça-feira (12). Vídeos que circulam em aplicativos de mensagem mostram agressões físicas, correria e perseguição na área próxima de um dos terminais.

Veja o vídeo: