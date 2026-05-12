Antonio Lourenço, subtenente reformado da PM e compositor da Unidos do Viradouro, foi morto a tiros em São Gonçalo. - Divulgação

Antonio Lourenço, subtenente reformado da PM e compositor da Unidos do Viradouro, foi morto a tiros em São Gonçalo.Divulgação

Publicado 12/05/2026 15:24 | Atualizado 12/05/2026 15:31

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) trabalha com a hipótese de execução sobre a morte do subtenente reformado da Polícia Militar Antonio Lourenço, de 69 anos, na manhã de segunda-feira (11), no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.



A vítima foi assassinada com dois tiros na cabeça, na Rua Waldir dos Santos. A motivação do crime, no entanto, ainda está sendo apurada.



De acordo com as investigações, Antonio possuía dívidas relacionadas a jogos, como 'Tigrinho' e Jogo do Bicho. No entanto, de acordo com a Polícia Civil, os débitos estariam sendo quitados e, até o momento, não há confirmação de ligação entre as dívidas e a execução.



Após o crime, a bolsa da vítima foi levada pelos criminosos. Apesar disso, os investigadores não acreditam na hipótese de latrocínio.



Além da carreira na Polícia Militar, Antonio também era compositor de sambas de enredo da Unidos do Viradouro. Ele deixa a mulher e um filho.

Reportagem da estagiária Aretha Dossares sob a supervisão de Flávio Almeida