Antonio Lourenço, subtenente reformado da PM e compositor da Unidos do Viradouro, foi morto a tiros em São Gonçalo.Divulgação
A vítima foi assassinada com dois tiros na cabeça, na Rua Waldir dos Santos. A motivação do crime, no entanto, ainda está sendo apurada.
De acordo com as investigações, Antonio possuía dívidas relacionadas a jogos, como 'Tigrinho' e Jogo do Bicho. No entanto, de acordo com a Polícia Civil, os débitos estariam sendo quitados e, até o momento, não há confirmação de ligação entre as dívidas e a execução.
Após o crime, a bolsa da vítima foi levada pelos criminosos. Apesar disso, os investigadores não acreditam na hipótese de latrocínio.
Além da carreira na Polícia Militar, Antonio também era compositor de sambas de enredo da Unidos do Viradouro. Ele deixa a mulher e um filho.
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