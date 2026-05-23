Ação noturna em Ipanema recolheu uma tonelada de entulho e apreende estruturas nas calçadas - Jonas Monteiro/Subprefeitura da Zona Sul

Ação noturna em Ipanema recolheu uma tonelada de entulho e apreende estruturas nas calçadas Jonas Monteiro/Subprefeitura da Zona Sul

Publicado 23/05/2026 16:09

Rio - Uma ação noturna da Subprefeitura da Zona Sul, realizada nesta sexta-feira (22), em Ipanema, terminou com um restaurante multado em quase R$ 3 mil por ocupação irregular da calçada e com a apreensão de estruturas comerciais. A operação aconteceu nas ruas Teixeira de Melo e Farme de Amoedo.

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Além da apreensão das estruturas comerciais irregulares, os agentes recolheram, na Rua Teixeira de Melo, três burrinhos sem rabo, um carrinho de supermercado e uma bicicleta. Uma Kombi abandonada e com documentação irregular, utilizada como depósito de mercadorias, também foi rebocada. Ao todo, uma tonelada de entulho foi removida.



A fiscalização contou com o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), da Guarda Municipal, da Gerência Executiva Local (GEL) da Lagoa e de fiscais da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização. O principal objetivo da ação foi desobstruir as calçadas para garantir a acessibilidade e o direito de ir e vir dos pedestres na região.



Durante a operação, equipes da Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (CATI), da SEOP, também prestaram apoio à Secretaria Municipal de Assistência Social, que realizou abordagens para acolhimento de pessoas em situação de rua que circulavam pela região.