Rio — O Vasco perdeu para o Red Bull Bragantino por 3 a 0 na noite deste domingo (24), em São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma noite que contou com homenagens a Geovani, o Cruz-Maltino teve dificuldades em lidar com a marcação alta da equipe de Bragança Paulista no primeiro tempo, quando Rodriguinho marcou o primeiro gol do confronto. Já na segunda etapa, o time de Renato Gaúcho perdeu grandes chances, enquanto o time de Bragança Paulista ampliou com Pitta e Fernando.
Com os resultados da rodada, o Gigante da Colina cai para a 16ª colocação da competição, com 20 pontos, dois acima do Santos, o primeiro time na zona de rebaixamento. Já o time de Bragança Paulista chegou aos 26 pontos e subiu à 5ª posição.
Agora, o Vasco volta as suas atenções para a Copa Sul-Americana. O próximo jogo será nesta quarta-feira (27), às 19h, contra o Barracas Central, em São Januário. A partida é decisiva para o Cruz-Maltino, que ainda não garantiu a vaga à próxima fase do torneio.
O Cruz-Maltino começou o confronto mais em cima. Aos quatro minutos, Spinelli recebeu passe de Piton na marca do pênalti, mas o centroavante dominou mal e acabou desarmado. Depois, aos nove minutos, Thiago Mendes arriscou de longe e Tiago Volpi defendeu. Depois disso, o Red Bull Bragantino começou a se aproximar mais da área vascaína. Aos 17 minutos, Henry Mosquera arriscou de longe para fora, e no lance seguinte, Rodriguinho cruzou, mas a bola foi na direção do gol e quase encobriu Léo Jardim.
O time de Bragança Paulista subia a marcação, dificultando a saída de bola da equipe de Renato Gaúcho. Em outra oportunidade, aos 26 minutos, Isidro Pitta recebeu um cruzamento batendo de primeira, e a bola foi por cima do gol. O Vasco conseguiu responder aos 37 minutos, com Spinelli. O centroavante recebeu dentro da área, de costas para a marcação, girou e chutou, mas Volpi fez a defesa. Em seguida, uma grande chance: o Cruz-Maltino retomou a bola no ataque e Adson acionou Andrés Gómez, pela esquerda. O colombiano chutou para fora.
Depois, o Red Bull Bragantino empilhou três chances em sequência. Pitta recebeu na entrada da área e chutou; a bola desviou em Robert Renan e enganou Léo Jardim, mas ele conseguiu fazer boa defesa. Na sequência, o time paulista mandou um chutão para o alto, e o goleiro socou em cima da linha para frente. Então, o Red Bull Bragantino abriu o placar nos acréscimos: Rodriguinho conduziu pela direita e chutou sem chance para Léo Jardim. Os times foram ao vestiários sob gritos de protestos da torcida contra Piton.
O Vasco começou o segundo tempo tentando preencher o campo de ataque. Logo aos três minutos, Spinelli recebeu levantamento na área e cabeceou para fora. O Red Bull Bragantino chegou com perigo na sequência, mas aos 11 minutos, Thiago Mendes encontrou Spinelli livre na entrada da área; o argentino dominou e a defesa do Red Bull Bragantino chegou antes dele conseguir chutar e a bola acabou desviada para escanteio.
O Cruz-Maltino ainda tentou atacar com uma sequência de cruzamentos na área, mas sem levar perigo. Já a equipe treinada por Vágner Mancini ampliou aos 14 minutos, quando Mosquera driblou João Vitor e tocou para Pitta empurrar às redes. Aos 18 minutos, Spinelli acertou uma cabeçada forte e Volpi fez uma grande defesa. Na sequência, Andrés Gómez tocou para Brenner, no meio da área, que chutou, mas o goleiro do Red Bull Bragantino defendeu novamente.
Aos 31 minutos, depois de lançamento de Tiago Volpi, a bola ficou com Saldivia, que recuou mal. Fernando se aproveitou, driblou Léo Jardim e marcou o terceiro. O Vasco tentou responder com Cuiabano, que chutou de longe, mas Volpi defendeu. Aos 38 minutos, Barros chutou a perna de Ramires na área e o árbitro marcou pênalti após revisão no VAR, mas Sasha finalizou para fora. O jogo terminou com protestos da torcida contra Renato Gaúcho.
