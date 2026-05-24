Renato Gaúcho em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Renato Gaúcho em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 24/05/2026 08:35 | Atualizado 24/05/2026 09:18

Rio - O Vasco recebe o Red Bull Bragantino neste domingo (24), às 20h30 (horário de Brasília), em São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de três jogos sem vencer, o time carioca precisa somar três pontos em casa para afastar o risco de aproximação com o Z-4. O Massa Bruta, por outro lado, tenta engatar uma sequência positiva na competição nacional para se consolidar na parte de cima da tabela.



Onde assistir?

A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Vasco?

O Cruz-Maltino vive um momento de pressão e tenta se reerguer após sofrer uma goleada por 4 a 1 diante do Internacional, no Beira-Rio, na rodada anterior do campeonato. O resultado negativo deixou a equipe na 14ª colocação, com 20 pontos, apenas dois à frente da zona de rebaixamento. Além do tropeço no torneio nacional, os cariocas amargaram recentemente uma derrota de virada por 3 a 1 para o Olimpia, pela Copa Sul-Americana, complicando a briga por uma vaga direta às oitavas de final.



Para o confronto em São Januário, a expectativa é de força máxima em campo, impulsionada pelos retornos de Thiago Mendes e Johan Rojas, que cumpriram suspensão na última rodada pelo terceiro cartão amarelo. Com os reforços e o apoio de sua torcida, o elenco tenta quebrar o jejum de vitórias para voltar a subir na tabela e garantir maior tranquilidade na sequência da temporada.

Como chega o Red Bull Bragantino?

Atual sexto colocado no Brasileirão com 23 pontos, o Red Bull Bragantino faz uma boa campanha na Série A e mira o pelotão de frente. Na rodada anterior, a equipe venceu o Vitória em Bragança Paulista e, agora, enxerga no momento instável do adversário carioca a oportunidade ideal para tentar embalar resultados positivos consecutivos, algo que tem sido uma das principais dificuldades do clube na competição.



O Massa Bruta divide atenções com a Copa Sul-Americana, torneio no qual vem de um empate por 1 a 1 com o River Plate no Monumental de Núñez. O foco agora se volta ao campeonato nacional, onde a meta é pontuar fora de casa para encostar de vez no G-4.

Vasco x Red Bull Bragantino



Data e hora: 24/05/2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)



VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Andrés Gómez, Spinelli e Adson. Técnico: Renato Gaúcho.

RED BULL BRAGANTINO: Volpi; Agustin Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Herrera; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

