João Vitor foi expulso e contribuiu para derrota do Vasco para o Olimpia deFernando CardozoJosé Bogado / AFP
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O outro jogo do grupo, entre Olimpia e Audax Italiano, também mudou de horário
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Lateral-direito recebeu o cartão vermelho contra o Olimpia aos 27 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 1 a 1
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Lazaroni também explicou a estratégia do Cruz-Maltino para o jogo e concordou com a expulsão do jovem João Vitor
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