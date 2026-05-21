João Vitor foi expulso e contribuiu para derrota do Vasco para o Olimpia deFernando Cardozo - José Bogado / AFP

João Vitor foi expulso e contribuiu para derrota do Vasco para o Olimpia deFernando CardozoJosé Bogado / AFP

Publicado 21/05/2026 12:10 | Atualizado 21/05/2026 19:07

não depende mais de si para se classificar diretamente para as oitavas de final da Copa Sul-americana. Por outro lado, com uma vitória simples ou até empate pode se garantir em segundo lugar no grupo e ir para a 2ª fase contra um terceiro colocado da Libertadores.

O Vasco perdeu para o Olímpia e agorada Copa Sul-americana. Por outro lado, com uma vitória simples ou até empate pode se garantir em segundo lugar no grupo e ir para a 2ª fase contra um terceiro colocado da Libertadores.

O que o Vasco precisa para ser primeiro do grupo



Em meio a um calendário apertado, o primeiro lugar é importante para o Cruz-Maltino evitar ter dois jogos no meio da semana, no fim de julho (22 e 29). Mas para isso, não basta vencer o já eliminado Barracas Central em São Januário.



Além da vitória em casa, o Vasco, em segundo lugar com 7 pontos, precisa torcer por derrota do Olimpia, que é líder com 10 e joga no Paraguai contra o Audax Italiano (Chile), que também tem 7 pontos. Neste caso, haveria um empate triplo.



A equipe carioca passaria os paraguaios pelo confronto direto (4 a 3 no placar agregado dos dois jogos), primeiro critério de desempate. Só que os chilenos não podem vencer por um saldo de dois gols a mais do que o resultado do Cruz-Maltino.



Isso porque o Audax está em terceiro por ter pior saldo (0 contra 1), segundo critério de desempate já que o confronto direto entre os dois fica em 3 a 3. Neste caso, o desempate seria pelo número de gols marcados (7 a 6 para o Vasco no momento).



Resultados para ser segundo na Sul-Americana



Por outro lado, qualquer outro resultado (empate ou vitória) garantirá o Olimpia com a vaga nas oitavas de final por ser o primeiro colocado do Grupo G. Neste caso, o Vasco tem duas possibilidades de se classificar para o mata-mata.



- Se o Audax empatar, basta um empate ou uma vitória simples para o time de Renato Gaúcho ser o segundo colocado.



- Mas se o Cruz-Maltino perder em casa, terá de torcer por uma derrota da equipe chilena por um saldo no mínimo igual no placar (por exemplo: os dois perderem por 2 a 1).



Os jogos de Vasco e dos rivais na última rodada



Vasco x Barracas Central, em São Januário, acontece na quarta-feira (27), às 19h (de Brasília). Já Olimpia x Audax Italiano, no Defensores del Chaco, será na mesma data e no mesmo horário.

