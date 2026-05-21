Coletiva de Bruno LazaroniReprodução/Vasco TV
Auxiliar do Vasco fica na bronca com a arbitragem: 'Falta de critério'
Lazaroni também explicou a estratégia do Cruz-Maltino para o jogo e concordou com a expulsão do jovem João Vitor
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'A diferença se fez no jogo aéreo', avalia Cuesta após derrota do Vasco
Cruz-Maltino perdeu por 3 a 1 para o Olimpia no Defensores del Chaco
Com um a menos, Vasco leva a virada para o Olimpia, que assume liderança do grupo
Cruz-Maltino não depende apenas de si para ir diretamente às oitavas de final da Sul-Americana
Vasco faz sondagem e pode voltar à carga por ex-zagueiro do Flamengo
Jogador, de 29 anos, atua no futebol turco
Olimpia x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será às 19h (de Brasília), no Paraguai, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana
Vasco fará homenagens ao ídolo Geovani nos próximos dias
O 'Pequeno Príncipe' morreu na segunda-feira (18), aos 62 anos
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