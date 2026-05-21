Coletiva de Bruno Lazaroni - Reprodução/Vasco TV

Coletiva de Bruno LazaroniReprodução/Vasco TV

Publicado 21/05/2026 00:03 | Atualizado 21/05/2026 00:03

Paraguai - O auxiliar Bruno Lazaroni ficou na bronca após a derrota do Vasco para o Olimpia por 3 a 1 no Defensores del Chaco, nesta quarta-feira (20), pela Sul-Americana. Na entrevista coletiva, ele apontou que o critério da arbitragem não foi o mesmo para as duas equipes.

"Analiso a partida da seguinte maneira: a gente tinha a estratégia clara de dar a bola para o Olimpia e, quando chegasse em bloco médio, a gente faria a pressão para poder recuperar e criar oportunidades em transição. A estratégia praticamente deu certo em boa parte do jogo. Tivemos oportunidades ali depois do 1 a 0 no segundo tempo por duas ou três vezes de fazer o segundo e matar a partida. Mas, sinceramente, queria falar um pouco que o critério não foi o mesmo para as duas equipes".

Lazaroni chamou atenção para o lance que originou o gol da virada do Olimpia na partida. O time paraguaio anotou o segundo gol após uma cobrança de falta. A bola chegou até Sandoval, que apareceu para desviar.

"A gente teve pelo menos duas transições ofensivas que poderiam ter terminado no mínimo em finalização ou em gol, porque foram boas oportunidades criadas pela equipe. Infelizmente, a falta que originou o segundo gol (do Olimpia), ele não deu para a gente o jogo inteiro. Aí o juiz de linha vai e marca, e ele aceita. Isso nos prejudicou imensamente durante a partida com essa falta de critério".

Por outro lado, ele concordou coma expulsão de João Vitor. O jovem foi titular e recebeu o vermelho direto após uma entrada dura no adversário. Ele recebeu o cartão pouco depois do gol do empate do Olimpia.

"A expulsão foi correta. É um menino, não podemos responsabilizar. Primeira partida que faz de início. Infelizmente, foi um momento crucial da partida, tinham acabado de fazer o gol de empate. Logo em seguida, como falei anteriormente, para mim, uma falta de critério. Pela forma como ele (árbitro) estava marcando as faltas ou não marcando as faltas ao nosso favor. E acabou originando um gol".