Carlos Cuesta em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Carlos Cuesta em treino do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 20/05/2026 22:28 | Atualizado 20/05/2026 22:32

Carlos Cuesta chamou a atenção para o jogo aéreo ao analisar a derrota do Vasco para o Olimpia por 3 a 1 no Defensores del Chaco, nesta quarta-feira (20), pela Sul-Americana. Afinal, os três gols do adversário vieram depois de cruzamentos.

"Em um momento, fomos para trás. Eles começaram a lançar mais bolas, estar perto do nosso arco e ganharam duelos aéreos. Foram três gols, três jogada de duelo aéreo. A diferença se fez no jogo aéreo", disse Cuesta, ao 'Paramount+'.

O primeiro gol saiu em cobrança de escanteio, e Gamarra mandou de cabeça. Já Sandoval usou a perna para virar, mas o lance veio em cobrança de falta.

Já o terceiro, anotado por Sebastián Ferreira, veio depois de uma bola alçada na área com bola rolando. Sandoval ajeitou de cabeça para o atacar dominar com o peito e finalizar para o gol.

Com o resultado, o Olimpia chegou aos dez pontos e assumiu a liderança do Grupo G. O Gigante da Colina, por sua vez, aparece atrás, com sete pontos. Portanto, não depende apenas das próprias forças para avançar diretamente às oitavas de final. Vale lembrar que o segundo colocado disputará a fase playoff.