Roberto Pereyra em campo pelo AEK Atenas - Divulgação / AEK Atenas

Roberto Pereyra em campo pelo AEK AtenasDivulgação / AEK Atenas

Publicado 19/05/2026 13:21

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Vasco tem interesse na contratação de meia Roberto Pereyra, de 35 anos. De acordo com informações do jornalista argentina Germán García Grova, o Cruz-Maltino disputa o veterano com o Atlético-MG.

O apoiador tem contrato com o AEK Atenas, até junho, e poderá deixar o futebol grego. Existe a possibilidade de uma proposta de renovação, mas caso, o Vasco consiga a contratação, ela acontecerá sem custos. O Galo também deseja Roberto Pereyra.

Revelado pelo River Plate, o argentino atua no futebol europeu desde 2011. Ele defendeu a Udinese, a Juventus, o Watford e o AEK Atenas. Roberto Pereyra tem passagens pela seleção argentina.

Na atual temporada, Roberto Pereyra entrou em campo pela equipe grega em 22 partidas, anotou dois gols e deu apenas uma assistência.