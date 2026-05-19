Roberto Pereyra em campo pelo AEK AtenasDivulgação / AEK Atenas
Vasco disputa contratação de meia argentino com o Atlético-MG
Jogador, de 35 anos, tem longo currículo no futebol europeu
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Vasco só deverá ter retorno de Paulo Henrique depois da Copa do Mundo
Lateral, de 29 anos, sofreu lesão no tornozelo direito
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Ex-meio-campista passou mal de forma repentina na madrugada desta segunda-feira (18)
Contra-ataques voltam a ser dor de cabeça para o Vasco contra o Internacional
Colorado marcou dois gols em saídas rápidas, vindo da defesa
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