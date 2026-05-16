Renato Gaúcho, técnico do VascoMatheus Lima/Vasco
Paulo Henrique e Adson estão fora do duelo. O lateral-direito trata uma entorse no tornozelo direito e, o atacante, foi preservado por controle de carga. Cuiabano é outro que não poderá entrar em campo, em recuperação de um edema na coxa esquerda.
Além deles, Thiago Mendes e Johan Rojas estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já Spinelli foi liberado devido ao nascimento de sua filha.
O Cruz-Maltino busca a vitória para se manter firme na parte de cima da tabela. Neste momento, soma 20 pontos e ocupa a oitava posição.
Os relacionados do Vasco
. Defensores: Avellar, Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Piton, Puma Rodríguez, Robert Renan, Saldivia e Walace Falcão;
. Meio-campistas: Barros, Hugo Moura, JP, Matheus França, Ramon Rique e Tchê Tchê;
. Atacantes: Andrés Gómez, Brenner, David, Marino e Nuno Moreira.
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