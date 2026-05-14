Thiago Mendes é um dos homens de confiança de Renato Gaúcho no Vasco - Reprodução / Instagram @thiagomendes

Thiago Mendes é um dos homens de confiança de Renato Gaúcho no VascoReprodução / Instagram @thiagomendes

Publicado 14/05/2026 17:34

Rio - Um dos principais nomes do Vasco , Thiago Mendes pediu desculpas pela expulsão no empate em 2 a 2 com o Paysandu , na última quarta-feira (13), em São Januário, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Cruz-Maltino avançou às oitavas de final - havia ganhado a ida por 2 a 0.

O meio-campista levou o vermelho por uma cotovelada em Caio Mello, já no fim. Em publicação nas redes sociais, ele lamentou a advertência, mas comemorou o gol marcado no confronto.

"Feliz pelo gol, mas triste pelo cartão. Peço desculpas... seguimos juntos", escreveu o jogador.

Capitão, o volante se tornou um dos homens de confiança de Renato Gaúcho. Até aqui, balançou a rede cinco vezes e deu uma assistência em 23 jogos nesta temporada, sendo 21 como titular. O próximo compromisso do Vasco será contra o Internacional, sábado (16), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja a publicação de Thiago Mendes



