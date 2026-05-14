Thiago Mendes é um dos homens de confiança de Renato Gaúcho no VascoReprodução / Instagram @thiagomendes
Destaque do Vasco, Thiago Mendes pede desculpas por expulsão na Copa do Brasil
Volante levou cartão vermelho no fim do duelo com o Paysandu, em São Januário
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