Rio - O Vasco está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Cruz-Maltino empatou com o Paysandu por 2 a 2, nesta quarta-feira (13), em São Januário, pela partida de volta da quinta fase, e confirmou a classificação às oitavas de final. Rojas, de pênalti, e Thiago Mendes marcaram para os vascaínos, enquanto Thayllon e Saldivia (contra) fizeram para o Papão.
Com o resultado, o Vasco garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e embolsou mais R$ 3 milhões em premiação na competição. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (16), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Brasileirão. O time comandado por Renato Gaúcho ocupa a oitava colocação na competição.
Vasco começa melhor, mas sofre apagão e empata
Jogando com time alternativo, o Vasco começou melhor. Empurrado pela torcida, o Cruz-Maltino se impôs desde o início e dominou as ações. Apesar do controle, o Gigante da Colina demorou para abrir o placar. O primeiro gol saiu apenas aos 34 minutos, com Rojas, de pênalti. Pouco depois, aos 41, ampliou com Thiago Mendes após mais uma boa jogada de Marino Hinestroza.
O Vasco teve o jogo controlado durante quase todo o primeiro tempo, mas sofreu um apagão na reta final. Em um descuido da defesa, o Paysandu diminuiu o placar e ganhou fôlego. Thayllon recebeu nas costas de Lucas Piton e bateu rasteiro no canto de Léo Jardim para descontar. O Papão foi animado para o intervalo e voltou do mesmo jeito, e empatou com menos de um minuto, em gol contra de Saldívia.
O jogo que parecia controlado ficou dramático para o Vasco. O empate relâmpago recolocou o Paysandu na disputa e trouxe um pouco de pressão. O Cruz-Maltino teve a chance de marcar o terceiro, mas Rojas não aproveitou uma chance com gol quase aberto e chutou por cima. Renato Gaúcho tentou mexer no time, mas a equipe continuou errando muito e não conseguiu ameaçar o Papão.
Mesmo cometendo muitos erros, o Vasco criou uma boa chance para vencer, mas Spinelli não aproveitou. Em contra-ataque, Andrés Gómez encontrou Adson, que invadiu a grande área e bateu forte. O goleiro Gabriel Mesquita deu rebote, mas o centroavante argentino mandou para fora. Nos acréscimos, Thiago Mendes foi expulso por agredir Caio Mello com uma cotovelada.
Vasco 2 x 2 Paysandu
Copa do Brasil - Jogo de volta da 5ª fase Data: 13/05/2026 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes, Johan Rojas (Nuno Moreira) e Marino Hinestroza (Adson); Brenner (Andrés Gómez) e David (Spinelli). Técnico: Renato Gaúcho Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson Júnior, Castro, Lucca Carvalho (Iarley) e Bonifazi (Luciano Taboca); Brian Macapá (Henrico), Caio Mello e Marcinho; Thayllon (Thalyson), Kleiton e Ítalo (Juninho). Técnico: Júnior Rocha Gols: Johan Rojas, aos 34' do 1ºT (1-0); Thiago Mendes, aos 41' do 1ºT (2-0); Thayllon, aos 47' do 1ºT (2-1); Saldívia, contra, aos 1' do 2ºT (2-2) Árbitro: Bráulio da Silva Machado Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Henrique Neu Ribeiro VAR: Rafael Traci Cartões amarelos: Lucas Freitas, Nuno Moreira (VAS); Brian Macapá (PAY) Cartões vermelhos: Thiago Mendes (VAS)
