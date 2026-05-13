Camisa do Vasco com QR Code no espaço do patrocinador oficial é ação do clube para o sócio-torcedor - Matheus Lima/Vasco

Camisa do Vasco com QR Code no espaço do patrocinador oficial é ação do clube para o sócio-torcedorMatheus Lima/Vasco

Publicado 13/05/2026 11:15

O Vasco surpreendeu os torcedores com um QR Code no espaço do patrocínio principal da camisa, na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR. E a ação de marketing em comemoração aos 10 anos do programa Sócio Gigante deu resultado, com mais de 17 mil acessos únicos e 3.112 novos cadastros no Vasco ID, seu programa de relacionamento com os vascaínos.



O resultado garantiu em um dia um crescimento superior a 1000% na média diária da plataforma digital. Diante desses números, a diretoria do Cruz-Maltino decidiu repetir a ação na partida desta quarta-feira (13), contra o Paysandu, às 19h.



"Nosso objetivo era criar um ponto de interação direta com o torcedor. Mais do que uma ação visual, queríamos criar uma experiência em tempo real dentro do jogo, conectando paixão, tecnologia e relacionamento de uma forma inédita no futebol brasileiro", explicou o Head de Relacionamento e Inovação do Vasco, Pedro Caixeiro.

Como foi a ação do Vasco com o QR Code



Os torcedores que apontaram o celular para código na camisa durante a transmissão pela TV tiveram acesso a benefícios e experiências de sócios. Foram vários QR Codes diferentes para cada jogador.



Os prêmios eram: visitas a São Januário, tours no CT, experiências em camarotes, ingressos, descontos em adesões anuais ao sócio-torcedor e algumas vantagens ao Sócio Gigante.



"Os números reforçam o potencial da iniciativa, mostrando como experiências relevantes podem acelerar conexão e conversão ao mesmo tempo", completou Caixeiro.