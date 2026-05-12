Paulo Henrique em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Paulo Henrique em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 12/05/2026 16:08

Rio - O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, mantém vivo o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026 após ser incluído na pré-lista de 55 nomes enviada pelo técnico Carlo Ancelotti à Fifa. Segundo informações do "ge", o clube carioca foi comunicado da indicação no fim da tarde desta última segunda-feira (11), confirmando o defensor como uma das opções para a posição.

Embora apresente um desempenho abaixo do que foi mostrado na última temporada, PH já teve passagens de destaque na Seleção sob o comando do treinador italiano. Durante a Data Fifa de outubro de 2025, o lateral foi chamado para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. No confronto com os sul-coreanos, ele começou na reserva e atuou por cerca de 20 minutos, deixando uma impressão positiva.



Já contra os japoneses, Ancelotti promoveu mudanças na equipe titular e deu oportunidade ao vascaíno desde o apito inicial. Neste jogo, ele aproveitou a chance ao marcar o gol que abriu o placar. O lance foi marcante para o Cruz-Maltino, pois encerrou um jejum de 13 anos sem que um jogador do clube balançasse as redes pela seleção brasileira. Apesar do tento, o Brasil acabou derrotado por 3 a 2.

Mesmo com o retrospecto favorável, Paulo Henrique enfrenta agora uma forte concorrência interna para figurar no grupo definitivo. A lista final com os 26 convocados será anunciada oficialmente por Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, às 17h (horário de Brasília), em evento marcado para o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

