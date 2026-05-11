Em 2026, Spinelli soma cinco gols e uma assistência em 18 jogos pelo Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Em 2026, Spinelli soma cinco gols e uma assistência em 18 jogos pelo VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 11/05/2026 17:40

"A competição interna é o que de melhor pode acontecer para nós. A Sul-Americana, a Copa do Brasil e tantos jogos acabam dando oportunidade para todo mundo se mostrar, principalmente para quem vinha com poucos minutos. Serviu para mim e também para o Adson jogar agora. Estamos fazendo as coisas muito bem e tomara que sigamos assim", disse o argentino, na zona mista.

Contratado em fevereiro, o centroavante comentou a adaptação ao Gigante da Colina: "Eu me sinto cada vez melhor. Tomara que saiam cada vez mais gols. Tenho a confiança dos meus companheiros e do treinador. Agora é seguir trabalhando para terminar este semestre da melhor maneira possível".