Em 2026, Spinelli soma cinco gols e uma assistência em 18 jogos pelo VascoDikran Sahagian / Vasco

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Rio - Titular na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo (10), em São Januário, Spinelli valorizou a competitividade interna no Vasco. Na visão do atacante, a briga é importante tanto para os jogadores quanto para o próprio Cruz-Maltino, que disputa três competições nesta temporada - Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. 
"A competição interna é o que de melhor pode acontecer para nós. A Sul-Americana, a Copa do Brasil e tantos jogos acabam dando oportunidade para todo mundo se mostrar, principalmente para quem vinha com poucos minutos. Serviu para mim e também para o Adson jogar agora. Estamos fazendo as coisas muito bem e tomara que sigamos assim", disse o argentino, na zona mista.
Contratado em fevereiro, o centroavante comentou a adaptação ao Gigante da Colina: "Eu me sinto cada vez melhor. Tomara que saiam cada vez mais gols. Tenho a confiança dos meus companheiros e do treinador. Agora é seguir trabalhando para terminar este semestre da melhor maneira possível".
Spinelli soma cinco gols e uma assistência em 18 jogos pelo Vasco, oito como titular. O próximo compromisso será contra o Paysandu, quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino pode perder por até um gol de diferença para avançar, já que ganhou a ida por 2 a 0. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. 