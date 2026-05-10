Comemoração de Thiago Mendes - Matheus Lima/Vasco

Comemoração de Thiago MendesMatheus Lima/Vasco

Publicado 10/05/2026 22:30 | Atualizado 10/05/2026 22:34

Rio - O Vasco venceu o Athletico-PR por 1 a 0 em São Januário, na noite deste domingo (10), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo foi muito movimentado, e o Cruz-Maltino, que era melhor em campo, conseguiu abrir o marcador com Thiago Mendes. Na etapa complementar, o nível do jogo caiu, e o placar permaneceu até o apito final.

Com o resultado, o Gigante da Colina deu um salto na tabela. O Vasco soma 20 pontos e subiu para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Cruz-Maltino vira a chave para a Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar o Paysandu na quarta-feira (13), a partir das 19h, em São Januário, pelo jogo da volta da quinta fase. Na ida, a equipe de Renato Gaúcho venceu por 2 a 0.

O jogo

O Vasco teve um ótimo inicio de partida e teve duas grandes chances antes mesmo dos cinco primeiro minutos de partida . Andrés Gómez fez boa jogada individual e cruzou na medida para Spinelli finalizar de cabeça, mas Santos fez a defesa. O atacante chegou a pedir gol no lance.

Pouco depois, após cobrança de escanteio, Cuesta pulou para cabecear, e a bola acertou a trave da meta defendida pelo goleiro Santos. O Athletico conseguiu responder aos 13, quando João Cruz fez boa jogada invadindo a área e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa.

O cenário do jogo passou a ser de um Vasco que criava muito, mas também via o Athletico com espaços para atacar. O Cruz-Maltino era mais perigoso e conseguiu abrir o placar aos 37 minutos.

Após uma longa troca de passes, a bola chegou até Puma Rodríguez, que acionou Thiago Mendes. O volante teve liberdade para invadir a área e chutou para balançar a rede.

No retorno do intervalo, o Vasco tentou valorizar mais a posse de bola e não atacava com o mesmo ritmo da etapa inicial. No entanto, começou a levar sustos. Luiz Gustavo acertou a trave depois de um chute de fora da área. Posteriormente, João Cruz teve ótima oportunidade dentro da área, mas não aproveitou.

O nível caiu para os dois times. Passado aquele momento de duas grandes chances, o Athletico só voltou a assustar no último lance, numa cabeçada após cobrança de escanteio, mas a bola foi para fora. O Vasco, por sua vez, só conseguiu levar perigo pelos 41, com um chute de Brenner para fora.