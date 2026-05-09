Andrey Fernandes renova com o Vasco até o fim de 2030Foto: Dikran Sahagian/Vasco

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Rio - O Vasco acertou na última sexta-feira (8) a renovação da joia Andrey Fernandes. O atacante de 18 anos terá novo vínculo com o Cruz-Maltino até o fim de 2030, com multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 346 milhões na cotação atual).
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“Estou muito feliz e grato a Deus por assinar a renovação do meu contrato profissional. Minha família também sente o mesmo, porque aqui tem sido a minha segunda casa. É mais um passo importante na minha carreira, e vou continuar buscando meus sonhos, sempre honrando a camisa do Vasco e sua imensa torcida”, afirmou Andrey.

O atacante é considerado uma das maiores promessas do Vasco. O atleta já recebeu oportunidade no profissional em 2026, na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, em jogo válido da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ainda sob o comando de Fernando Diniz.
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Andrey Fernandes também teve passagem pelas categorias de base do Flamengo até os 13 anos. O jogador chegou ao Vasco em 2021 e vem sendo um dos destaques do Cruz-Maltino. Em 2026, pelo sub-20, o atacante disputou 21 partidas e marcou 15 gols.