Renato Gaúcho em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Renato Gaúcho em treino do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 10/05/2026 10:43

Rio - Vasco e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (10), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 20h30 (horário de Brasília), em São Januário. O Cruz-Maltino tenta manter a boa fase após vitória na Sul-Americana.

Onde assistir:

O jogo terá transmissão da Record (TV Aberta), Premiere (Pay-per-view) e Cazé TV (Youtube).

Como chega o Vasco:

O Vasco chega para o confronto embalado. O Cruz-Maltino não perde há três jogos e venceu a última partida por 2 a 1 contra o Audax Italiano, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na última quarta-feira (6). O clube carioca começou atrás do placar após gol contra de Saldivia, ainda na primeira etapa. No entanto, no segundo tempo, Spinelli e Matheus França marcaram e foram responsáveis pela virada vascaína.



Para o duelo, o técnico Renato Gaúcho terá dois desfalques importantes. O comandante não poderá contar com Paulo Henrique e Cauan Barros, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Puma Rodríguez e Hugo Moura recebam oportunidade no time titular. A equipe também contará com o retorno de Cuiabano, recuperado de lesão.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico-PR chega para o duelo após empate por 0 a 0 contra o Grêmio, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida contra o clube gaúcho, a equipe ficou boa parte do tempo com um jogador a menos após a expulsão de Esquivel, ainda na primeira etapa. O Furacão tenta quebrar o jejum de vitórias como visitante no Brasileirão: a última aconteceu na estreia, contra o Internacional. A equipe paranaense ocupa a quinta colocação, com 23 pontos.



Para o confronto, o Athletico terá a ausência do técnico Odair Hellmann, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Fábio Moreno comandará a equipe. O clube também não contará com o artilheiro Kevin Viveros, suspenso, além dos laterais Benavídez e Esquivel, que também estão fora pelo mesmo motivo. Por outro lado, a equipe terá os retornos de Luiz Gustavo, Zapelli, que cumpriram suspensão, e do volante Jadson, recuperado de lesão.

Vasco x Athletico-PR

15ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: São Januário

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes, Rojas; Adson, Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho.

Athletico-PR: Santos, Aguirre, Arthur Dias e Terán; Gilberto, Luiz Gustavo, Portilla, João Cruz (Léo Derik) e Mendoza; Bruninho e Renan Peixoto. Técnico: Fábio Moreno

Árbitro: Raphael Claus

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis

Assistente 2: Nailton Júnior de Sousa Oliveira

VAR: Wagner Reway