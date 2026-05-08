Alan Saldivia vem crescendo no Vasco - Matheus Lima / Vasco

Alan Saldivia vem crescendo no VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 08/05/2026 09:30

Rio - O zagueiro Alan Saldívia, de 24 anos, chegou ao Vasco neste começo de ano e passou a ganhar bastante espaço com Renato Gaúcho. Depois da partida contra o Audax Italiano, pela Sul-Americana, na última quarta (6), o defensor concedeu uma entrevista à imprensa chilena e abordou sua maturidade no futebol brasileiro.

"Estou muito feliz no Vasco. O futebol brasileiro é um lugar para crescer. Sou jovem e gosto muito de estar aqui. Me adaptei muito bem", disse o defensor.

Apesar de ter nascido no Uruguai, Saldívia atuou no futebol chileno por três temporadas. O zagueiro reafirmou seu carinho pelo Colo-Colo e projetou um retorno ao clube no futuro.

"O Chile é lindo, eu amo o Chile e o Colo Colo. Foi minha casa, o primeiro time em que joguei profissionalmente. O Colo Colo é muito importante na minha vida. Quero voltar, em algum momento voltarei", concluiu.