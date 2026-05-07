Spinelli comemora o gol do VascoRaul Bravo / AFP
Mesmo reserva, Spinelli assume artilharia do Vasco e pede passagem
Centroavante argentino chega a cinco gols na temporada
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Partida será nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Florida
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