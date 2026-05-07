Spinelli comemora o gol do Vasco - Raul Bravo / AFP

Spinelli comemora o gol do VascoRaul Bravo / AFP

Publicado 07/05/2026 13:55

Rio - Claudio Spinelli chegou ao Vasco no início deste ano e, mesmo reserva, tem dado conta do recado. Contratado com a missão de substituir Vegetti e Rayan, o centroavante argentino assumiu a artilharia do time na temporada após marcar na vitória sobre o Audax Italiano por 2 a 1, nesta última quarta-feira (6), em Santiago, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Com o gol diante do Audax Italiano, Claudio Spinelli igualou Puma Rodríguez como o artilheiro do Vasco na temporada, com cinco gols. Mesmo reserva de Brenner e David, o argentino sozinho soma o mesmo número de gols da dupla. Titular de Renato Gaúcho, David tem apenas dois gols, menos do que Brenner, que fez três, e Spinelli, agora com cinco.

O centroavante argentino também leva vantagem no número de participações diretas em gols. Spinelli tem seis, com cinco gols e uma assistência, enquanto Brenner tem três gols e uma assistência, e David tem dois gols e duas assistências. O camisa 77 só tem menos participações diretas do que Puma Rodríguez, que soma oito com cinco gols e três assistências.

Contratado no início deste ano, Claudio Spinelli custou 2 milhões de dólares (R$ 10,5 milhões) junto ao Independiente del Valle, do Equador. O atacante, de 29 anos, chegou com a missão de substituir Vegetti e Rayan, e assinou contrato até o fim de 2029. Ao todo, o argentino soma 17 jogos, cinco gols e uma assistência com a camisa vascaína.