Lukas Zuccarello em ação pelo VascoDikran Sahagian / Vasco

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Rio - Em um intervalo de apenas 24 horas, promessas do Vasco enfrentaram uma logística desafiadora para atuar em duas competições diferentes. Após integrarem o elenco profissional na vitória sobre o Audax Italiano, no Chile, pela Copa Sul-Americana, os jovens retornaram ao Rio de Janeiro a tempo de derrotar o Santos por 3 a 1, em São Januário, pelo Brasileirão sub-20.
A logística intensa exigiu fôlego dos jogadores, especialmente de Avellar e Lukas Zuccarello. A dupla, que participou do segundo tempo no triunfo sobre o Audax Italiano na última quarta-feira (6), foi escalada como titular no dia seguinte contra o Peixe.
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Zuccarello, inclusive, foi um dos responsáveis por balançar as redes no confronto em solo carioca. Além deles, outros cinco nomes que estiveram em território chileno iniciaram a partida de quinta-feira (7): Phillipe Gabriel, Breno Vereza, Bruno André, Gustavinho e Samuel Jesus.
O grande destaque individual da semana foi Ramon Rique, cujas atuações recentes na Sul-Americana, incluindo uma titularidade de última hora contra o Olimpia, agradaram à comissão técnica. Por determinação de Renato Gaúcho, o atleta foi cortado do compromisso do sub-20 para ser integrado de forma definitiva aos treinos e testes físicos do elenco profissional.