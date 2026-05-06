Marcelo Salles comandou o Vasco na Sul-Americana - Raul Bravo / AFP

Marcelo Salles comandou o Vasco na Sul-AmericanaRaul Bravo / AFP

Publicado 06/05/2026 21:45 | Atualizado 06/05/2026 21:47

Rio - O Vasco teve dificuldades, mas conseguiu uma importante vitória na Sul-Americana. Após marcar um gol contra bizarro no início da partida, o Cruz-Maltino buscou a virada no segundo tempo e venceu o Audax Italiano por 2 a 1 , nesta quarta-feira (6), em Santiago, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos. O auxiliar Marcelo Salles, que comandou o time no lugar de Renato Gaúcho, valorizou o esforço.

"Conseguimos reverter um jogo difícil. Demoramos a se adaptar ao campo (gramado sintético), mas tivemos muita coragem e personalidade para jogar. Sabíamos que o primeiro tempo não era o que o Vasco estava acostumado a fazer e foi isso que falei com eles. Podíamos fazer um segundo tempo melhor. Não podíamos, com a qualidade que temos, jogar daquele jeito", disse Marcelo Salles.

O Vasco não começou bem e demorou para se encontrar em campo. Nos primeiros minutos, o time teve dificuldades para se adaptar ao gramado sintético. Logo nos primeiros segundos, Saldívia quase fez contra após recuar uma bola para o goleiro Daniel Fuzato. Pouco depois, aos cinco, o zagueiro recuou mal de novo, o goleiro não chegou e a bola entrou contra a própria meta. Marcelo Salles defendeu o uruguaio.

"Saldívia é um jogador que gostamos muito. É um atleta que vem ganhando cada vez mais minutos e temos total confiança. Hoje foi o capitão e foi um dos nossos líderes dentro de campo. Isso foi fundamental, ter um jogador que já conhecia o campo e os adversários. Era uma equipe de muita mobilidade e precisávamos de jogadores experientes. Ainda bem que tínhamos ele", afirmou.

Com o resultado, o Vasco chegou a sete pontos e se isolou na liderança do Grupo G da Sul-Americana. O Audax Italiano, por sua vez, ficou em terceiro com quatro, mas ainda segue com chance de classificação. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (10), às 20h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão.