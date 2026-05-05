Renato Gaúcho e Marcelo Salles

Rio — O Vasco será comandado pelo auxiliar Marcelo Salles, o "Fera", nesta quarta-feira (6), contra o Audax Italiano, no Chile, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O treinador Renato Gaúcho cumpre suspensão por não ter viajado à Argentina para o jogo da 1ª rodada do torneio, contra o Barracas Central.

Recentemente, o Cruz-Maltino conseguiu a homologação da Conmebol para que Salles passe a ter a permissão de assinar as súmulas.

No duelo com o Barracas Central, esta função coube ao auxiliar permanente Bruno Lazaroni. Já contra o Olimpia, depois da punição a Renato, Alexandre Mendes assumiu a equipe na beira do campo.