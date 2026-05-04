Robert Arboleda durante treinamento no São Paulo - Erico Leonan / São Paulo FC

Robert Arboleda durante treinamento no São PauloErico Leonan / São Paulo FC

Publicado 04/05/2026 20:30 | Atualizado 04/05/2026 20:32

Rio - Após um mês, Arboleda se reapresentou no São Paulo, nesta segunda-feira (4), no CT da Barra Funda. O zagueiro equatoriano, de 34 anos, foi repreendido pelos dirigentes e recebeu uma multa pela atitude, de acordo com o "ge". O jogador, que recebeu sondagem do Vasco, também não deve jogar mais pelo tricolor paulista e vai treinar separado.

Arboleda desapareceu no dia 4 de abril e não respondeu aos contatos oficiais do São Paulo, que enviou uma notificação oficial cobrando seu retorno ao clube ou alguma justificativa pelos dias de ausência em até 24 horas. Porém, não obteve nenhuma resposta dentro do prazo. O clube ameaçou abrir um processo de rescisão unilateral do vínculo caso ele não retornasse em até dez dias, o que não ocorreu.

O equatoriano perdeu espaço após a chegada de Roger Machado e isso teria motivado o pedido para sair. Arboleda desejava ser negociado e ficou insatisfeito após o São Paulo recusar abrir negociações com o Vasco e o Internacional, que fizeram sondagens, segundo a "ESPN". O jogador, então, decidiu sumir. Ele chegou a mudar o número de celular e recebeu itens pessoais trazidos da capital paulista.

Contratado em 2017, Arboleda soma 359 jogos, 24 gols e seis assistências pelo São Paulo. O zagueiro fez parte das conquistas dos títulos do Campeonato Paulista de 2021, Copa do Brasil de 2023 e Supercopa do Brasil de 2024. Na atual temporada, soma 11 jogos e uma assistência. Ele atuou em seis partidas do Brasileirão e cinco do Paulistão.