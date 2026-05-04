Vasco de Renato Gaúcho tem bom desempenho enfrentando as melhores equipes do Brasileirão - Matheus Lima/Vasco

Vasco de Renato Gaúcho tem bom desempenho enfrentando as melhores equipes do BrasileirãoMatheus Lima/Vasco

Publicado 04/05/2026 16:31

desempenho espetacular de 83,3% contra os times que estão no G-4 do campeonato, com três vitórias e um empate, com o Flamengo em

O Vasco é o Robin Hood do Brasileirão de 2026. Assim como o famoso arqueiro herói mítico britânico, que roubava dos ricos para dar aos pobres, o time de Renato Gaúcho tem umdo campeonato, comcom o Flamengo em 2 a 2

Em compensação, entrega muitos pontos contra quem está na parte de baixo da tabela. Ao se considerar os atuais quatro clubes na zona de rebaixamento, Cruz-Maltino somou apenas dois pontos de 12 possíveis. O aproveitamento é de apenas 16,6%.



Ao se considerar esse desempenho, deve-se levar em conta um fatos importante. Todos os confrontos contra os clubes no topo do Brasileirão foram no Rio. Além do empate no fim contra o Rubro-Negro, venceu o Fluminense por 3 a 2, de virada, no Maracanã, e superou São Paulo e Palmeiras, ambos por 2 a 1, em São Januário.



Já dos quatro tropeços contra quem está no Z-4, três foram fora de casa: nas derrotas para Corinthians, por 1 a 0, e Mirassol, por 2 a 1, e no empate em 1 a 1 com o Remo. Contra a lanterna Chapecoense, o 1 a 1 foi como mandante.



Cabe ressaltar também que dois desses confrontos contra os times na parte de baixo da tabela foram antes da chegada de Renato Gaúcho. E os bons resultados contra o G-4 já tinham o técnico no comando.



Além desses adversários, o Vasco também tropeçou contra Santos (perdeu por 2 a 1) e Cruzeiro (empatou em 3 a 3), 16º e 15º lugares, respectivamente. Mas venceu o Grêmio, 14º (2 a 1).



Já na parte de cima, o Cruz-Maltino ainda enfrentará o Athletico-PR, 5º colocado, e Red Bull Bragantino, 7º. Mas perdeu para o Bahia, 6º (por 1 a 0).



O desempenho do Vasco contra o G-4 do Brasileirão



Flamengo 2x2 Vasco



Vasco 2x1 São Paulo



Vasco 3x2 Fluminense



Vasco 2x1 Palmeiras



Os pontos perdidos para o Z-4



Corinthians 1x0 Vasco



Remo 1x1 Vasco



Mirassol 2x1 Vasco



Vasco 1x1 Chapecoense