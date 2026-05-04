O Vasco é o Robin Hood do Brasileirão de 2026. Assim como o famoso arqueiro herói mítico britânico, que roubava dos ricos para dar aos pobres, o time de Renato Gaúcho tem um desempenho espetacular de 83,3% contra os times que estão no G-4 do campeonato, com três vitórias e um empate, com o Flamengo em 2 a 2.
Em compensação, entrega muitos pontos contra quem está na parte de baixo da tabela. Ao se considerar os atuais quatro clubes na zona de rebaixamento, Cruz-Maltino somou apenas dois pontos de 12 possíveis. O aproveitamento é de apenas 16,6%.
Ao se considerar esse desempenho, deve-se levar em conta um fatos importante. Todos os confrontos contra os clubes no topo do Brasileirão foram no Rio. Além do empate no fim contra o Rubro-Negro, venceu o Fluminense por 3 a 2, de virada, no Maracanã, e superou São Paulo e Palmeiras, ambos por 2 a 1, em São Januário.
Já dos quatro tropeços contra quem está no Z-4, três foram fora de casa: nas derrotas para Corinthians, por 1 a 0, e Mirassol, por 2 a 1, e no empate em 1 a 1 com o Remo. Contra a lanterna Chapecoense, o 1 a 1 foi como mandante.
Cabe ressaltar também que dois desses confrontos contra os times na parte de baixo da tabela foram antes da chegada de Renato Gaúcho. E os bons resultados contra o G-4 já tinham o técnico no comando.
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