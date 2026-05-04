Nuno Moreira perdeu espaço e se tornou um dos principais nomes entre os reservas do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Nuno Moreira perdeu espaço e se tornou um dos principais nomes entre os reservas do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 04/05/2026 15:55

Rio - Após empatar com o Flamengo, o Vasco virou a página e iniciou a preparação para o jogo contra o Audax Italiano, na próxima quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), em Santiago, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A delegação vascaína embarcou na tarde desta segunda (4), com a maioria dos jogadores reservas.

A comissão técnica manteve o planejamento de poupar o time na Sul-Americana, priorizando os jogos do Brasileirão. Assim, a maioria dos titulares que enfrentaram o Flamengo não viajaram para o Chile, com exceção de Paulo Henrique, Lucas Piton e Barros. O lateral-direito e o volante, inclusive, vão cumprir suspensão contra o Athletico-PR, no domingo (10), em São Januário.

Além disso, parte dos reservas que jogaram contra o Flamengo também foram poupados. São os casos de Adson, Andrés Gómez e Hugo Moura, que fez o gol de empate nos acréscimos. O trio permaneceu no Rio de Janeiro junto com os demais titulares. Já Spinelli e Nuno Moreira, por outro lado, foram relacionados para o jogo da Sul-Americana.

Sendo assim, o Vasco embarcou para o Chile com a maioria dos jogadores reservas e reforçado de 11 atletas da categoria sub-20. São eles: Alison, Andrey Fernandes, Avellar, Bruno André, Breno Vereza, Gustavinho, Philippe Gabriel, Ramon Rique, Samuel Jesus, Walace Falcão e Zuccarello. Enquanto isso, o time principal seguirá com as atividades programadas no CT Moacyr Barbosa.

Veja os relacionados do Vasco:

Goleiros: Daniel Fuzato, Pablo e Phillipe Gabriel;

Zagueiros: Saldívia, Lucas Freitas, Walace Falcão e Bruno André;

Laterais: Paulo Henrique, Lucas Piton, Breno Vereza, Avellar e Alison;

Meias: Barros, Tchê Tchê, JP, Samuel Jesus, Gustavinho, Ramon Rique, Matheus França e Zuccarello;

Atacantes: Spinelli, Marino, Nuno Moreira e Andrey Fernandes.