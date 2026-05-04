Renato Gaúcho em treino do Vasco

Rio - Autor de um dos gols do empate do Vasco contra o Flamengo por 2 a 2, no Maracanã, o volante Hugo Moura, de 28 anos, está vivendo um momento de renascimento no Cruz-Maltino. Em baixa com Fernando Diniz, o atleta recebeu oportunidades com a chegada de Renato Gaúcho.
"O Hugo é o xodó do grupo. Tem jogado bastante comigo. O momento da equipe quando chego aqui não era muito bom, alguns jogadores estavam sendo vaiados. Importante é que ele nunca deixou de trabalhar. Tem minha confiança e dos companheiros", disse o treinador.
Renato Gaúcho é considerado um especialista em fazer jogadores desacreditados darem a volta por cima. O exemplo de Hugo Moura pode motivar outros atletas que estão em baixa no Vasco.
"Quando o jogador está sendo criticado jamais vou deixar de lado. Costumo conversar bastante e apoiar. No momento que ele entrou, sempre que entra procura se entregar", concluiu.