Rio - Com novidades, o Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Flamengo, neste domingo (3). A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Carlos Cuesta, Thiago Mendes e Andrés Gómez, desfalques na vitória por 3 a 0 sobre o Olimpia (PAR), pela Copa Sul-Americana, estarão à disposição de Renato Gaúcho. Por outro lado, Cuiabano segue fora. O lateral-esquerdo trata um edema na posterior da coxa esquerda.
O Cruz-Maltino espera engatar mais um resultado positivo para tentar encostar na briga na parte de cima da tabela. Neste momento, soma 16 pontos e ocupa a 13ª posição.
Os relacionados do Vasco
. Goleiros: Fuzato, Léo Jardim e Pablo; . Defensores: Avellar, Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Saldivia; . Meio-campistas: Barros, Hugo Moura, JP, Ramon Rique, Rojas, Tchê Tchê e Thiago Mendes; . Atacantes: Adson, Andrés Gómez, Brenner, David, Marino, Nuno Moreira e Spinelli.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.