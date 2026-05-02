Pedrinho, presidente do Vasco, se aproxima de adversário da última eleição - Marcelo Wance / Vasco

Pedrinho, presidente do Vasco, se aproxima de adversário da última eleiçãoMarcelo Wance / Vasco

Publicado 02/05/2026 11:31

Rio - Adversários na eleição de 2023, o atual presidente Pedrinho e o candidato Luis Roberto Leven Siano se aproximaram nas últimas semanas e podem se tornar aliados para o período eleitoral deste ano no Vasco. O conhecimento administrativo de Leven Siano é um dos pontos fortes reconhecidos pela atual direção, que vê a característica como útil, caso a venda da SAF cruz-maltina se concretize. A informação é do portal "ge".

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Leven Siano é atualmente conselheiro do Vasco e, nos bastidores, mantém conversas com atuais dirigentes a fim de se atualizar sobre a possível venda da SAF para o empresário Marcos Lamacchia. O candidato é cotado para assumir um papel na SAF cruz-maltina nos próximos anos, caso seja permitido pelo estatuto do clube, que pede um intervalo de cinco anos para assumir o cargo, após passar pela diretoria.



Atualmente, há um projeto em pauta que acabaria com este período mínimo de 'afastamento'. Sendo assim, em caso de reeleição de Pedrinho, por exemplo, Leven estaria apto a se aliar ao antigo adversário em um cargo na SAF. Ou então, o contrário também poderia acontecer, com o atual dirigente trocando diretamente de função.



Às vésperas da escolha do novo presidente do Vasco, prevista para acontecer em novembro deste ano, Pedrinho não confirmou que tentará a reeleição, considerando como fator principal para a dúvida o tempo que teve que ficar afastado da família nos anos do atual mandato. Leven Siano deve tentar se eleger.