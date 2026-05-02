Jair em treino no CT Moacyr BarbosaFoto: Matheus Lima
Após lesão grave, Jair é reintegrado e fica perto de retorno ao Vasco
Jogador reforça setor com poucas opções e aumenta disputa por posição
Após lesão grave, Jair é reintegrado e fica perto de retorno ao Vasco
Jogador reforça setor com poucas opções e aumenta disputa por posição
Rivais em 2023, Pedrinho e Leven Siano se aproximam em ano de eleição no Vasco
Às vésperas do período eleitoral no Cruz-maltino, concorrentes estreitam laços e deixam dúvidas sobre possível aliança
Artilheiro do Vasco, Puma Rodríguez exalta Renato Gaúcho: 'Dá muita liberdade'
Lateral-direito balançou a rede mais uma vez na vitória sobre o Olimpia, pela Sul-Americana
Ramon Rique celebra estreia pelo profissional no Vasco: 'Sonho realizado'
Garoto de 18 anos foi titular na vitória sobre o Olimpia, pela Sul-Americana
Absolvido pelo STJD, Thiago Mendes está disponível para enfrentar o Flamengo
Volante cruz-maltino foi julgado por críticas à arbitragem de Corinthians x Vasco
Auxiliar destaca sequência e jogadores do Vasco após vitória na Sul-Americana
Alexandre Mendes foi o responsável por comandar o time diante do Olimpia, em São Januário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.