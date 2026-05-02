Jair em treino no CT Moacyr BarbosaFoto: Matheus Lima

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Jair pode estar perto de retornar aos gramados pelo Vasco. O volante que ainda não atuou em 2026 se recuperou de uma grave lesão no joelho direito e foi reintegrado aos treinos no CT Moacyr Barbosa neste sábado (2).
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O atleta rompeu parcialmente o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral medial, além de ter lesionado os meniscos no dia 31 de agosto, quando o Vasco derrotou o Sport por 3 a 2, pelo Brasileiro do ano passado.
Não é a primeira vez que o volante fica muito tempo fora no Cruz-Maltino. Em fevereiro de 2024, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou quase nove meses sem entrar em campo.
Com poucas opções de volante da equipe, o retorno do atleta pode aumentar disputa pela titularidade ou ser uma opção no segundo tempo, Renato Gaúcho vem mesclando na escalação e na sul-americana utilizando um time alternativo. Jair briga por posição com Cauan Barros e Hugo Moura.
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Contratado pelo clube carioca em 2023, Jair tem apenas 69 partidas com a camisa do Vasco. No total, ele anotou seis gols e não deu nenhuma assistência.
 