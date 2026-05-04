Léo Jardim tem 31 anosMatheus Lima / Vasco
Revelado pelo Grêmio em 2014, Léo Jardim pertencia ao Lille, da França, desde 2019 e foi comprado pelo Cruz-Maltino no início de 2023. O jogador, então, foi essencial ao Gigante da Colina na luta contra o rebaixamento naquela edição, com grandes defesas na reta final do torneio.
— Vasco da Gama (@VascodaGama) December 17, 2023
Que o Léo Jardim foi o melhor goleiro do @brasileirao nós já sabemos. A missão agora é escolher sua melhor partida.
Em qual desses jogos nosso camisa 1 teve sua melhor exibição?
x Atlético Mineiro
x Goiás
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Após as boas atuações em sequência, Léo Jardim seguiu na titularidade em 2025. Na metade do ano, assinou sua renovação com o clube até o fim de 2030, além de uma multa de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões). O jogador chegou à partida número 200 no clássico contra o Flamengo e conseguiu fazer boas defesas.
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