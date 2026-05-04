Léo Jardim tem 31 anos - Matheus Lima / Vasco

Léo Jardim tem 31 anosMatheus Lima / Vasco

Publicado 04/05/2026 09:05 | Atualizado 05/05/2026 07:42





Revelado pelo Grêmio em 2014, Léo Jardim pertencia ao Lille, da França, desde 2019 e foi comprado pelo Cruz-Maltino no início de 2023. O jogador, então, foi essencial ao Gigante da Colina na luta contra o rebaixamento naquela edição, com grandes defesas na reta final do torneio. Rio — O goleiro Léo Jardim completou 200 jogos pelo Vasco neste domingo (3), no empate em 2 a 2 com o Flamengo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao longo dos quase três anos no clube, o jogador acumulou diversos momentos de destaque, com grandes atuações e defesas em disputas de pênaltis, caindo nas graças da torcida.Revelado pelo Grêmio em 2014, Léo Jardim pertencia ao Lille, da França, desde 2019 e foi comprado pelo Cruz-Maltino no início de 2023. O jogador, então, foi essencial ao Gigante da Colina na luta contra o rebaixamento naquela edição, com grandes defesas na reta final do torneio.





Que o Léo Jardim foi o melhor goleiro do @brasileirao nós já sabemos. A missão agora é escolher sua melhor partida.



Em qual desses jogos nosso camisa 1 teve sua melhor exibição?



x Atlético Mineiro

x Goiás



Responde aqui nos comentários #VascoDaGama pic.twitter.com/RUws6uO5CC — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 17, 2023

Já em 2024, o goleiro seguiu se destacando, acumulando bons números de defesas e surgindo em momentos decisivos na campanha da Copa do Brasil, como nas disputas de pênaltis contra Água Santa, Fortaleza e Athletico-PR.



Após as boas atuações em sequência, Léo Jardim seguiu na titularidade em 2025. Na metade do ano, assinou sua renovação com o clube até o fim de 2030, além de uma multa de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões). O jogador chegou à partida número 200 no clássico contra o Flamengo e conseguiu fazer boas defesas.

Homenagem emocionante

Léo Jardim recebeu uma homenagem do Vasco pela marca batida. Em vídeo publicado no canal do clube neste domingo, o atleta recebeu homenagens de diversos ídolos, como os ex-goleiros do Cruz-Maltino Carlos Germano e Mazarópi, do goleiro Marcos, pentacampeão do mundo em 2002 pela Seleção, e de familiares. Confira:

