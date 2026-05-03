Rio - Não faltou emoção no Clássico dos Milhões deste domingo (3). O Vasco lutou muito e buscou o empate em 2 a 2 com o Flamengo, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro abriu vantagem com Pedro e Jorginho, mas Robert Renan e Hugo Moura, na reta final do segundo tempo, balançaram a rede e deixaram tudo igual.
Com o resultado, o Vasco chegou a 17 pontos, na 12ª posição. Em segundo lugar, o Flamengo soma 27. O próximo compromisso do Cruz-Maltino será contra o Audax Italiano, no Chile, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O Rubro-Negro terá pela frente o Independiente Medellín, na Colômbia, quinta-feira (7), às 21h30, pela quarta rodada da Libertadores.
O jogo
O começo não poderia ter sido melhor para o Flamengo, que abriu o placar aos oito minutos. Samuel Lino cruzou e a bola sobrou para Pedro, que limpou a marcação e mandou para dentro. A partida, que estava disputada, esfriou. O Vasco chegou com Rojas, que bateu firme para Rossi espalmar.
Com o tempo, o Cruz-Maltino cresceu, equilibrou o clássico e assustou com Lucas Piton, que, livre, chutou para fora após receber cruzamento de Thiago Mendes. Na sequência, Brenner recuperou a posse no campo de ataque e tomou a decisão errada, ao finalizar de longe ao invés de tocar para algum companheiro - situação de três contra dois.
Pedro achou ótimo passe e deixou Luiz Araújo cara a cara. O atacante tocou na saída de Léo Jardim e viu Paulo Henrique tirar quase em cima da linha. Em seguida, cobrou escanteio, Plata emendou e o goleiro fez grande defesa. Antes do apito final, David, de calcanhar, deixou tudo igual. A arbitragem, porém, pegou impedimento no lance e rapidamente invalidou o gol.
O Vasco voltou melhor do intervalo e buscou pressionar para chegar ao empate, mas nada feito. Aos 11 minutos, Luiz Araújo tocou para Pedro, que invadiu a área e foi derrubado por Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou pênalti. Tranquilo, Jorginho cobrou e ampliou a vantagem rubro-negra no placar.
Para correr atrás do resultado, Renato Gaúcho chamou Andrés Gómez, Spinelli e Adson para as vagas de David, Brenner e Paulo Henrique, respectivamente. Do outro lado, Leonardo Jardim acionou De la Cruz e Bruno Henrique - saíram Luiz Araújo e Samuel Lino. Nuno Moreira trocou com Rojas.
Plata e Léo Pereira quase fizeram o terceiro, mas Léo Jardim defendeu duas vezes. No Cruz-Maltino, Hugo Moura entrou no lugar de Barros. Já no Rubro-Negro, Jorginho abriu espaço para Saúl. Aos 39, Nuno Moreira cobrou escanteio e Robert Renan, sozinho, diminuiu. Wallace Yan substituiu Pedro. No último lance, Cuesta jogou na área e Hugo Moura, de cabeça, conseguiu empatar.
Flamengo 2x2 Vasco
Data e hora: 03/05/2026, às 16h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Gols: Pedro, aos 8 min/1ºT (1-0); Jorginho, aos 15 min/2ºT (2-0); Robert Renan, aos 39 min/2ºT (2-1); Hugo Moura, aos 52 min/2ºT (2-2). Cartões amarelos: Léo Pereira, Plata e Alex Sandro (FLA); Barros, Cuesta e Paulo Henrique (VAS). Cartões vermelhos: -
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim) Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho (Saúl) e Luiz Araújo (De la Cruz); Plata, Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Wallace Yan).
VASCO (Técnico: Renato Gaúcho) Léo Jardim; Paulo Henrique (Adson), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Rojas (Nuno Moreira); Puma Rodríguez, David (Andrés Gómez) e Brenner (Spinelli).
