Leonardo Jardim acerta os ponteiros com os jogadores do Flamengo para o clássico contra o Vasco neste domingo (3)Adriano Fontes/Flamengo / Jogada10
Mesmo com os desfalques de Arrascaeta, Lucas Paquetá e Erick Pulgar lesionados e sem Jorge Carrascal, suspenso, o técnico Leonardo Jardim sabe da importância de vencer o clássico para se manter próximo do Palmeiras na liderança do certame nacional.
Outro que também pode chegar é o Fluminense.
O Tricolor das Laranjeiras vai ao Rio Grande do Sul enfrentar o Internacional às 18h30 e, com 26 pontos, caso vença, a equipe de Zubeldia pode chegar aos 29 pontos, ficando a 4 do líder.
A missão do Mengão é em casa, contra o Vasco e com ambições bem mais reais que as do Tricolor.
Isso porque, se vencer o cruzmaltino às 16h, no Maracanã, o Flamengo alcança os mesmos 29 pontos, mas ainda conta com um jogo a ser realizado contra o Mirassol, que, em caso de vitória rubro-negra, deixa o Mengão a 1 ponto do Palmeiras.
O jogo adiado em decorrência do conflito de datas com a Recopa Sul-Americana, em que o Fla perdeu para o Lanús, ainda não tem dia para ser realizado.
Por isso, o jogo de logo mais é crucial para as pretensões no campeonato, bem como para jogar a pressão para o lado paulista.
Com a concentração abolida, os jogadores se apresentaram no CT George Helal, às 11h deste domingo, e às 14h deixarão o Ninho rumo ao Maracanã.
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Nico De La Cruz, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro.
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