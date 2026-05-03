Leonardo Jardim acerta os ponteiros com os jogadores do Flamengo para o clássico contra o Vasco neste domingo (3)Adriano Fontes/Flamengo / Jogada10

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Fabrício Lopes
Neste sábado (2), Palmeiras e Santos empataram em 1 a 1 na Allianz Parque Arena e, com isso, a equipe alviverde pode ver sua vantagem se esvair, caso Flamengo e Fluminense vençam suas partidas neste domingo (3).

Mesmo com os desfalques de Arrascaeta, Lucas Paquetá e Erick Pulgar lesionados e sem Jorge Carrascal, suspenso, o técnico Leonardo Jardim sabe da importância de vencer o clássico para se manter próximo do Palmeiras na liderança do certame nacional.

Outro que também pode chegar é o Fluminense.

O Tricolor das Laranjeiras vai ao Rio Grande do Sul enfrentar o Internacional às 18h30 e, com 26 pontos, caso vença, a equipe de Zubeldia pode chegar aos 29 pontos, ficando a 4 do líder.

A missão do Mengão é em casa, contra o Vasco e com ambições bem mais reais que as do Tricolor.

Isso porque, se vencer o cruzmaltino às 16h, no Maracanã, o Flamengo alcança os mesmos 29 pontos, mas ainda conta com um jogo a ser realizado contra o Mirassol, que, em caso de vitória rubro-negra, deixa o Mengão a 1 ponto do Palmeiras.

O jogo adiado em decorrência do conflito de datas com a Recopa Sul-Americana, em que o Fla perdeu para o Lanús, ainda não tem dia para ser realizado.
Lesionado, Arrascaeta desfalcará o Flamengo contra o Vasco - Reprodução
Lesionado, Arrascaeta desfalcará o Flamengo contra o VascoReprodução

Se o Flamengo confirmar a vitória sobre o Mirassol e vencer o Palmeiras no confronto no Maracanã no dia 23 de maio, o Mais Querido assume de vez a liderança do Campeonato Brasileiro e abre 2 pontos para o Verdão.

Por isso, o jogo de logo mais é crucial para as pretensões no campeonato, bem como para jogar a pressão para o lado paulista.

Com a concentração abolida, os jogadores se apresentaram no CT George Helal, às 11h deste domingo, e às 14h deixarão o Ninho rumo ao Maracanã.
O técnico Leonardo Jardim deve escalar o Flamengo assim:

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Nico De La Cruz, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro.
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