O Mundial de Clubes da FIFA 2025 acabou com o Chelsea no topo após final com PSG - FIFA

O Mundial de Clubes da FIFA 2025 acabou com o Chelsea no topo após final com PSGFIFA

Publicado 02/05/2026 11:10

O sucesso do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 deixou um gostinho de quero mais em clubes e torcedores mundo afora.



Por isso, a instituição máxima do futebol mundial já garantiu a realização da segunda edição da Copa, que acontecerá em 2029. Apesar de ainda não ter sido oficialmente onfirmado, o evento deverá ser no Marrocos.



Com o Flamengo já classificado por ser o último campeão da Libertadores da América, Palmeiras, São Paulo e Botafogo ainda tentam uma vaga para a disputa da maior competição de clubes do planeta.



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Se a Fifa mantiver o formato atual, 32 equipes participarão do torneio, e a América do Sul tem direito a 6 representantes.



Como o Flamengo já ocupa uma destas vagas, restam 5 vagas a serem preenchidas.



O critério é uma réplica do utilizado para a primeira edição do torneio. Os clubes acumularão pontos a partir da fase de grupos da Copa Libertadores: três pontos por cada partida vencida, um por empate e três adicionais por avançar de fase.



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O ciclo durará de 2025 a 2028. Os dois clubes que estiverem melhor rankeados e que não forem campeões, carimbarão seu passaporte ao mundial de forma direta.



Entretanto, existe um ponto-chave na regra para classificação: nenhum país poderá mandar mais de dois representantes, exceto se se tratar de campeões.



Veja como está o Ranking da Conmebol neste momento: O ciclo durará de 2025 a 2028. Os dois clubes que estiverem melhor rankeados e que não forem campeões, carimbarão seu passaporte ao mundial de forma direta.Entretanto, existe um ponto-chave na regra para classificação: nenhum país poderá mandar mais de dois representantes, exceto se se tratar de campeões.Veja como está o Ranking da Conmebol neste momento: