Hugo Moura comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Flamengo, no Maracanã Matheus Lima / Vasco

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Rio - Herói do Vasco, Hugo Moura comemorou o gol marcado no último lance no empate em 2 a 2 com o Flamengo, neste domingo (3), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro abriu dois de vantagem, mas não resistiu à pressão cruz-maltina no fim do segundo tempo. Além do volante, Robert Renan balançou a rede.
"Já passei por muitos momentos aqui. Já comecei jogando, fui aplaudido, fui vaiado. Hoje, fui coroado com um gol. Não era o resultado que queríamos, queríamos vencer. Mas o grupo está de parabéns por nunca desistir", iniciou o jogador, em entrevista após a partida.
"Quero agradecer a Deus, a minha família, à torcida. Estava 2 a 0 e não deixaram de apoiar, acreditam em nós. Quero dedicar o gol para a minha filha, que está para nascer em menos de um mês. Esse gol foi para ela", complementou.
Com o resultado, o Vasco chegou a 17 pontos e ocupa a 12ª posição. O próximo compromisso será contra o Audax Italiano, no Chile, quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.