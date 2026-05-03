Hugo Moura comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Flamengo, no Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Hugo Moura comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Flamengo, no Maracanã Matheus Lima / Vasco

Publicado 03/05/2026 19:12

"Já passei por muitos momentos aqui. Já comecei jogando, fui aplaudido, fui vaiado. Hoje, fui coroado com um gol. Não era o resultado que queríamos, queríamos vencer. Mas o grupo está de parabéns por nunca desistir", iniciou o jogador, em entrevista após a partida.

"Quero agradecer a Deus, a minha família, à torcida. Estava 2 a 0 e não deixaram de apoiar, acreditam em nós. Quero dedicar o gol para a minha filha, que está para nascer em menos de um mês. Esse gol foi para ela", complementou.