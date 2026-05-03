Hugo Moura comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Flamengo, no Maracanã Matheus Lima / Vasco
Hugo Moura celebra gol salvador e exalta torcedores do Vasco: 'Acreditam em nós'
Volante balançou a rede no último lance e selou o empate em 2 a 2 com o Flamengo, no Maracanã
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Com novidades, Vasco divulga relacionados para clássico com o Flamengo
Duelo será às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro
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