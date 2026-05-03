Renato Gaúcho, atual técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho, atual técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 03/05/2026 19:18

"É sempre importante pontuar. Sempre falo para terem confiança, personalidade, independentemente do adversário. Ali dentro, é a entrega. Hoje, foi uma entrega grande. Não é qualquer time que enfrenta o Flamengo, sai perdendo por 2 a 0 e consegue o empate. O Flamengo sempre briga pelo título porque tem um grupo de muita qualidade", iniciou o treinador, em entrevista coletiva.

"Falei para que os jogadores competissem, que vale a vontade em campo. E eu vi isso. A nossa torcida também reconheceu. A equipe sabe reagir, estivemos bem o tempo todo, mesmo quando tomamos os gols. Soubemos reagir, não é fácil. Tivemos atitude e buscamos o empate", complementou.

Com o resultado, o Vasco chegou a 17 pontos e ocupa a 12ª posição. O próximo compromisso será contra o Audax Italiano, no Chile, quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.

Outras respostas de Renato Gaúcho

. Wilton Pereira Sampaio: "Quero fazer um elogio ao árbitro. Não é fácil apitar um clássico desse tamanho. Ele apitou muito bem, tanto ele quanto os assistentes. Não errou em nada. A gente fica satisfeito. Quando eles erram, a gente critica, mas quando acertam a gente tem que elogiar".

. Escolha por Brenner: "É uma opção do treinador. Tenho jogadores no departamento médico, jogadores que não estão 100%. Tenho as informações, vocês não têm. Sei quantos minutos cada jogador pode jogar, se é um risco colocar o jogador de cara, como foi o caso de Andrés Gómez hoje. Ele vem com uma lesão grave na perna. Melhorou bastante, mas praticamente não treinou durante a semana. Temos que tomar cuidado com os jogadores. Às vezes, podem ficar surpresos com a presença de alguns jogadores em campo, mas eu tenho as informações. Sou pago para pensar e procuro sempre fazer o melhor para o grupo".

. Sequência para Adson e Spinelli: "Tenho um grupo. O jogador precisa me dar a resposta dentro de campo. Eu tenho movimentado o grupo, dado oportunidade para todos. Sempre tenho o time descansado, pelo menos em algumas partes do campo. Tem dado certo, isso é o mais importante".

. Hugo Moura: "Ele tem jogado bastante comigo. O momento da equipe, quando cheguei aqui, não era bom. Alguns jogadores estavam sendo vaiados, mas ele nunca deixou de trabalhar. Sempre teve a minha confiança, a confiança dos companheiros. Hoje, fez um gol importantíssimo. Bom para ele, que ajuda a conquistar a confiança do torcedor e a própria confiança. Jamais vou deixar um jogador de lado quando está sendo vaiado. Muito pelo contrário".

. Suspensão da Conmebol: "Não quero nem comentar. Hoje é Campeonato Brasileiro, estou feliz pelo desempenho do meu time. Vida que segue".

. Rodízio atrapalha o entrosamento?: "Quando treino, não treino um time e sim o grupo. Eu não corrijo um jogador, corrijo o grupo, todos os jogadores da posição. Então, eles sabem o que precisam fazer. É importante que os jogadores tenham ritmo. Não mudo o sistema. Estão entrosados e sabem o que fazer. O importante é a entrega, precisam ter atitude. Eles se conhecem bem e sabem como jogam".



. Time sentiu o tamanho do clássico?: "Não achei. Falei para terem tranquilidade, sabíamos que o Flamengo viria para cima no começo do jogo. Tínhamos que marcar, avisei para ficarem espertos. Infelizmente, falhamos no primeiro gol. Mas é por isso que estou elogiando, não desistimos em momento algum. No início do segundo tempo, teve o pênalti, que foi pênalti, e mesmo assim corremos atrás. Não é fácil".

. Sabor de vitória?: "Muitos jogos nós cedemos a vitória, empatamos e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Não que meu time tenha jogado mal, dei parabéns para o meu time pelo que fizeram. Mas pelas circunstâncias, você estar perdendo por 2 a 0, ter que se expor deixando espaços para a qualidade dos jogadores do Flamengo é meio que suicídio. Mas mesmo assim tiveram cabeça, personalidade, botaram a bola no chão".

"O primeiro gol foi bastante treinado. Sabíamos que o Flamengo está tomando alguns gols naquele setor. Hoje não batemos escanteio curto, botamos a bola na área justamente onde o Robert fez o gol. Sabíamos que podíamos tirar proveito e tiramos. E depois na bola aérea de novo com o Cuesta. Falo para eles, coloquem a bola na área que lá tudo acontece. Cuesta colocou a bola na área e o Hugo entrou e fez o gol de empate. Saímos com a alma lavada daqui sim".