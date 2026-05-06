Auxiliar de Renato Gaúcho, Marcelo Salles comanda treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Auxiliar de Renato Gaúcho, Marcelo Salles comanda treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 06/05/2026 16:30 | Atualizado 06/05/2026 20:27

Rio - O Vasco entra em campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), para um confronto que pode definir o rumo do Grupo G na Copa Sul-Americana. Enfrentando o Audax Italiano no Estádio Municipal de La Florida, no Chile, o cruz-maltino busca se isolar na ponta de uma chave extremamente equilibrada, onde três equipes aparecem empatadas com quatro pontos.

A liderança atual, conquistada após a vitória expressiva sobre o Olimpia, dá ao Gigante da Colina a vantagem do saldo de gols, fator que pode ser decisivo nesta reta final da fase de grupos. No banco de reservas, a ausência sentida será a de Renato Gaúcho, que cumpre o segundo de três jogos de suspensão impostos pela Conmebol.

Sob o comando dos auxiliares Bruno Lazaroni e Marcelo Salles, a estratégia de rodar o elenco permanece inalterada. A comissão técnica optou por preservar os titulares absolutos, dando oportunidade para jogadores que buscam espaço no elenco principal e mantendo o planejamento físico para a temporada, sem abrir mão da competitividade no torneio continental.



A lista de relacionados para o desafio em solo chileno destaca a forte presença da base. Jogadores como Andrey Fernandes, JP e Zuccarello ganham protagonismo em uma delegação que mescla a juventude com algumas peças mais experientes, casos de Paulo Henrique e Tchê Tchê.



Os relacionados do Vasco

Goleiros: Phillipe Gabriel, Fuzato e Pablo;



Defensores: Alison, Avellar, Breno Vereza, Bruno André, Saldivia, Lucas Freitas, Walace Falcão, Lucas Piton e Paulo Henrique;

Meio-campistas: Barros, Gustavinho, JP, Matheus França, Samuel, Tchê Tchê e Ramon Rique;

Atacantes: Marino, Nuno Moreira, Andrey Fernandes, Spinelli e Zuccarello.



