Vasco precisa da vitória para seguir firme na liderança no Grupo G - Dikran Sahagian / Vasco

Vasco precisa da vitória para seguir firme na liderança no Grupo GDikran Sahagian / Vasco

Publicado 06/05/2026 10:34

Chille - Sem Renato Gaúcho e seus principais jogadores, o Vasco encara o Audax Italiano (CHI) nesta quarta-feira (6). A bola vai rolar às 19h (de Brasília), no Estádio Bicentenario La Florida, pela quarta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana.

Onde assistir

O duelo terá transmissão da Paramount +.

Como chega o Audax Italiano?

Em má fase, o clube chileno venceu apenas duas vezes nos últimos dez jogos - incluindo um triunfo sobre o próprio Cruz-Maltino, em São Januário. De resto, empatou três e perdeu cinco. Neste momento, é o segundo colocado na chave, com quatro pontos.

O técnico Gustavo Lema terá força máxima à disposição e deve repetir o time que empatou em 1 a 1 com o Barracas Central (ARG), na rodada passada.

Como chega o Vasco?

O Gigante da Colina espera manter o bom momento para seguir firme na liderança do Grupo G. O elenco ganhou uma injeção de ânimo ao empatar em 2 a 2 com o Flamengo , depois de sair perdendo por 2 a 0. Na ocasião, Hugo Moura deixou tudo igual no último lance.

Para encarar o Audax Italiano (CHI), a escalação deve ser formada em sua maioria por jogadores reservas. Cuiabano, com um desconforto muscular na coxa esquerda, está fora. Renato Gaúcho não poderá comandar a equipe, já que foi suspenso pela Conmebol . Marcelo Salles estará na beira do gramado.

Ficha técnica



Audax Italiano (CHI) x Vasco

Data e hora: 06/05/2026, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Bicentenario La Florida, no Chile



Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Auxiliares: David Fuentes (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Ricardo García (COL)



AUDAX ITALIANO: Tomás Ahumada; Ortiz, Daniel Piña, Ferrario e Matus; Zenteno, Collao e Guajardo; Chiaverano, Vadulli e Cabral. Técnico: Gustavo Lema.



VASCO: Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, JP (Ramon Rique) e Tchê Tchê; Marino, Nuno Moreira e Spinelli. Técnico: Marcelo Salles.