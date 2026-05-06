Cuiabano em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 06/05/2026 11:41

Rio - O Vasco pode ter um retorno importante para a partida contra o Athletico-PR neste domingo (dia 11), às 20h30 (de Brasília), em São Januário. Cuiabano, que não entra em campo desde o último dia 26, por conta de um problema muscular, tem chances de ser relacionado por Renato Gaúcho.

O lateral, de 23 anos, vem treinando com o grupo cruz-maltino desde a semana passada. Havia a possibilidade dele ser escalado contra o Flamengo, porém, Renato Gaúcho optou por preservar Cuiabano.

Contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest, Cuiabano teve um excelente começo de passagem pelo Vasco, mas os problemas físicos têm feito o jovem oscilar um pouco nas últimas semanas.

No total, o lateral-esquerdo entrou em campo em 11 partidas, anotou um gol e deu quatro assistências, vestindo a camisa do Vasco na atual temporada.