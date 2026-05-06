Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

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Rio - O Vasco pode ter um retorno importante para a partida contra o Athletico-PR neste domingo (dia 11), às 20h30 (de Brasília), em São Januário. Cuiabano, que não entra em campo desde o último dia 26, por conta de um problema muscular, tem chances de ser relacionado por Renato Gaúcho.
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O lateral, de 23 anos, vem treinando com o grupo cruz-maltino desde a semana passada. Havia a possibilidade dele ser escalado contra o Flamengo, porém, Renato Gaúcho optou por preservar Cuiabano.
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Contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest, Cuiabano teve um excelente começo de passagem pelo Vasco, mas os problemas físicos têm feito o jovem oscilar um pouco nas últimas semanas.
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No total, o lateral-esquerdo entrou em campo em 11 partidas, anotou um gol e deu quatro assistências, vestindo a camisa do Vasco na atual temporada.