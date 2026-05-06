Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Vasco pode ter retorno de Cuiabano em partida contra o Athletico-PR pelo Brasileiro
Lateral, de 23 anos, não atua desde o último dia 26 devido a um desconforto muscular
Auxiliar do Vasco valoriza entrega e defende Saldívia após falha: 'Confiamos nele'
Zagueiro fez gol contra no início, mas Cruz-Maltino buscou a virada no segundo tempo
Matheus França desencanta pelo Vasco e encerra jejum de mais de um ano: 'Muito feliz'
Atacante marca pela primeira vez pelo Cruz-Maltino em vitória na Sul-Americana
Vasco vence Audax Italiano de virada e mantém liderança na Sul-Americana
Cruz-Maltino faz gol contra bizarro, mas aproveita vantagem numérica e bate time chileno por 2 a 1
Vasco divulga relacionados para encarar o Audax Italiano, pela Sul-Americana
Partida será nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Florida
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Jogo será às 19h (de Brasília), no Chile, pela Copa Sul-Americana
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