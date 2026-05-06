Matheus França comemora o gol do Vasco - Raul Bravo / AFP

Matheus França comemora o gol do VascoRaul Bravo / AFP

Publicado 06/05/2026 21:15

Rio - Após mais de um ano, Matheus França voltou a sentir o sabor especial de marcar um gol. O atacante marcou o gol da virada do Vasco na vitória sobre o Audax Italiano por 2 a 1 , nesta quarta-feira (6), em Santiago, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos. O camisa 9 celebrou o primeiro gol.

"Muito feliz pela partida, pelo gol e por ajudar meus companheiros da melhor maneira possível. Só tenho a agradecer a todo mundo pela entrega. Foi muito importante. Estou feliz pelo desempenho da equipe, estamos em primeiro lugar e vamos seguir trabalhando para chegar na fase final", disse.

O último gol de Matheus França havia acontecido há mais de um ano, no dia 2 de abril de 2025. Na ocasião, o jogador fez o gol de empate do Crystal Palace contra o Southampton, nos acréscimos do segundo tempo, pelo Campeonato Inglês. Desde então, amargou um longo jejum.

Contratado em agosto do ano passado, Matheus França chegou por empréstimo de um ano junto ao Crystal Palace, da Inglaterra. O atacante, de 22 anos, teve dificuldades com adaptação, não conseguiu se firmar e tem o futuro indefinido. Ao todo, soma 26 jogos e, agora, apenas um gol marcado.