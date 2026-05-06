Spinelli comemora o gol do Vasco - Raul Bravo / AFP

Spinelli comemora o gol do VascoRaul Bravo / AFP

Publicado 06/05/2026 21:00

Rio - O Vasco provou mais uma vez que é o time da virada. Jogando fora de casa e com reservas, o Cruz-Maltino venceu o Audax Italiano por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (6), em Santiago, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Gigante da Colina saiu atrás no placar com gol contra de Saldívia, mas buscou virada com Spinelli e Matheus França na etapa final.

Com o resultado, o Vasco chegou a sete pontos e se isolou na liderança do Grupo G da Sul-Americana. O Audax Italiano, por sua vez, ficou em terceiro com quatro, mas ainda segue com chance de classificação. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (10), às 20h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão.

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Vasco faz gol contra bizarro e reage no segundo tempo

O Vasco não começou bem e demorou para se encontrar em campo. Logo nos primeiros segundos de jogo, o Cruz-Maltino quase entregou um gol após um recuo errado do zagueiro Saldívia para o goleiro Daniel Fuzato. A dificuldade com o gramado sintético, no entanto, puniu o jogador uruguaio, que voltou a recuar errado e fez gol contra aos cinco minutos da partida.

Com time reserva, o Vasco teve dificuldades com a falta de entrosamento e não levou muito perigo contra a meta do Audax Italiano. Sem criatividade pelo meio, o Cruz-Maltino forçou muitos cruzamentos, mas sem eficiência. Spinelli ficou isolado e não conseguiu contribuir muito. O time chileno, por sua vez, sentou na vantagem e também pouco fez na primeira etapa.

O panorama mudou na etapa final. O Vasco voltou com mudanças e mudou a postura. O time ganhou o meio-campo com a entrada de Matheus França, que foi responsável pela construção das melhores jogadas. A pressão vascaína surtiu efeito aos 13 minutos, quando Spinelli recebeu cruzamento de Paulo Henrique e foi derrubado na área. Ortiz foi expulso, e o argentino fez de pênalti: 1 a 1.

Melhor no jogo e com vantagem numérica, o Vasco cresceu e pressionou o Audax Italiano. O goleiro Tomás Ahumada fez grande defesa em chute de Matheus França aos 24 minutos e evitou a virada. No minuto seguinte, no entanto, não conseguiu evitar a virada. O camisa 9 recebeu pelo meio e finalizou da entrada na área, no canto, sem chances de defesa. Virada do Vascão.

Após virar o placar, o Vasco administrou o resultado. O Audax Italiano ameaçou uma pressão no jogo aéreo nos minutos finais, mas sem muita eficiência. Daniel Fuzato mostrou segurança quando foi acionado e garantiu a vitória. Na frente, o Cruz-Maltino pouco produziu após virar, mas chegou a levar perigo em uma chance com Barros, de cabeça, nos acréscimos.

Audax Italiano (CHI) x Vasco

Copa Sul-Americana - 4ª rodada da fase de grupos

Data: 06/05/2026

Local: Estádio Bicentenario La Florida, no Chile

Audax Italiano (CHI): Tomás Ahumada; Ortiz, Ferrario, Daniel Piña e Esteban Matus; Zenteno (Rojas), Sandoval (Cabral) e Collao (Diego Coelho); Guajardo (Loyola), Chiaverano e Vadulli (Fuenzalida). Técnico: Gustavo Lema

Vasco: Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldívia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Avellar); Barros, JP (Matheus França) e Tchê Tchê (Ramon Rique); Marino Hinestroza (Walace Falcão), Nuno Moreira (Lukas Zuccarello) e Spinelli. Técnico: Marcelo Salles

Gols: Saldívia (contra), aos 5' do 1ºT (1-0); Spinelli, aos 18' do 2ºT (1-1); Matheus França, aos 25' do 2ºT (1-2)

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Auxiliares: David Fuentes (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Ricardo García (COL)

Cartões amarelos: Tomás Ahumada, Collao (AUD); Lucas Piton, Barros, Matheus França (VAS)

Cartões vermelhos: Ortiz (AUD)