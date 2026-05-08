Rio - Joia da base do Vasco, Ramon Rique agradou à comissão técnica de Renato Gaúcho e foi integrado ao elenco profissional. O garoto de 18 anos aproveitou as oportunidades recebidas na Copa Sul-Americana, diante de Olimpia (PAR) e Audax Italiano (CHI).
A ideia é que o meio-campista participe dos treinos, da rotina e dos testes físicos ao lado dos principais jogadores do Cruz-Maltino.
O jovem tem vínculo com o clube carioca até setembro de 2029. O contrato prevê uma multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 346 milhões).
O próximo compromisso do Vasco será contra o Athletico-PR, domingo (10), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na expectativa, Ramon Rique pode aparecer na lista de relacionados para o confronto.
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