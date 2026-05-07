Renato segue suspenso - Reprodução / Instagram

Renato segue suspensoReprodução / Instagram

Publicado 07/05/2026 08:00

Rio - A vitória sobre o Audax Italiano por 2 a 1, no Chile, foi comemorada por Renato Gaúcho. O treinador do Vasco gravou um vídeo celebrando o resultado que manteve o Cruz-Maltino na liderança do seu grupo na Sul-Americana.

Renato Gaúcho celebra vitória do Vasco na Sul-Americana



Crédito: Reprodução / Instagram pic.twitter.com/f2kN6yoQMb — Jornal O Dia (@jornalodia) May 7, 2026

"Não fizemos um bom primeiro tempo, mas corrigimos as coisas no intervalo. A equipe voltou com outro propósito e conseguimos uma virada muito boa. Seguimos na liderança da competição. Os garotos entraram e nos ajudaram bastante. Seguimos o trabalho e já pensamos amanhã no Brasileirão. Conto com a presença de vocês em São Januário!", disse.

Renato Gaúcho não pode comandar o clube carioca por ter recebido uma suspensão da Conmebol. A punição foi devido o treinador não ter viajado à Argentina para o jogo da 1ª rodada do torneio, contra o Barracas Central. O auxiliar Marcelo Salles dirigiu a equipe.

O Vasco voltará aos gramados pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o Athletico-PR neste domingo (dia 11), às 20h30 (de Brasília), em São Januário.