Vasco posta reprodução em quadrinhos de golaço de Roberto Dinamite - Reprodução ddo X

Vasco posta reprodução em quadrinhos de golaço de Roberto DinamiteReprodução ddo X

Publicado 09/05/2026 10:27

Uma das maiores obras de arte do futebol brasileiro completa 50 anos neste sábado (9). É o golaço de Roberto Dinamite com direito a lençol no zagueiro Osmar dentro da área e um quase voleio que decretou a vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Botafogo, no Maracanã.

Diante da data histórica, o Gigante da Colina publicou nas redes sociais uma homenagem ao maior ídolo do clube: "Lance que sempre estará na memória de cada vascaíno e que resume muito bem toda a genialidade do 'moço que morava em Caxias'".







Há 50 anos, Roberto Dinamite recebeu um cruzamento de Zanata, dominou a bola no peito, aplicou um lençol no zagueiro adversário e 'dinamitou' a rede do Maracanã para consagrar a virada vascaína,… pic.twitter.com/GR387wNg5O — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 9, 2026

O golaço de Roberto Dinamite



Além de ter ficado guardado para sempre, aquele lance aos 45 minutos do segundo tempo do dia 9 de maio de 1976 foi muito importante para o Vasco. Afinal, o golaço decretou a vitória de virada na penúltima rodada do 1º turno do Campeonato Carioca.



Roberto Dinamite, que já havia marcado o gol de empate, recebeu o cruzamento de Zanata pela direita, matou no peito, deu o lençol em Osmar e finalizou com um quase voleio (o pé esquerdo não saiu do gramado) na pequena área.



Com o resultado, o Cruz-Maltino seguiu vivo pelo título da Taça Guanabara, venceu o Olaria na última rodada e contou com um empate do Flamengo para igualar a pontuação do rival. Os dois clubes então fizeram um jogo extra, vencido pelos vascaínos.



Entretanto, o clube perderia o título carioca para o Fluminense.