Vasco posta reprodução em quadrinhos de golaço de Roberto DinamiteReprodução ddo X

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Uma das maiores obras de arte do futebol brasileiro completa 50 anos neste sábado (9). É o golaço de Roberto Dinamite com direito a lençol no zagueiro Osmar dentro da área e um quase voleio que decretou a vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Botafogo, no Maracanã.
Diante da data histórica, o Gigante da Colina publicou nas redes sociais uma homenagem ao maior ídolo do clube: "Lance que sempre estará na memória de cada vascaíno e que resume muito bem toda a genialidade do 'moço que morava em Caxias'".

O golaço de Roberto Dinamite

Além de ter ficado guardado para sempre, aquele lance aos 45 minutos do segundo tempo do dia 9 de maio de 1976 foi muito importante para o Vasco. Afinal, o golaço decretou a vitória de virada na penúltima rodada do 1º turno do Campeonato Carioca.
Roberto Dinamite, que já havia marcado o gol de empate, recebeu o cruzamento de Zanata pela direita,  matou no peito, deu o lençol em Osmar e finalizou com um quase voleio (o pé esquerdo não saiu do gramado) na pequena área.
Com o resultado, o Cruz-Maltino seguiu vivo pelo título da Taça Guanabara, venceu o Olaria na última rodada e contou com um empate do Flamengo para igualar a pontuação do rival. Os dois clubes então fizeram um jogo extra, vencido pelos vascaínos.
Entretanto, o clube perderia o título carioca para o Fluminense.