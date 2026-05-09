Renato Gaúcho em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Renato Gaúcho em treino do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 09/05/2026 14:21

O Vasco enfrenta o Athletico-PR no domingo (10), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, com uma missão especial. Além de precisar vencer para se afastar da zona de rebaixamento, o time de Renato Gaúcho tem nova chance de não ser vazado, o que aconteceu em todas as 14 rodadas do Brasileirão e contribuiu decisivamente para deixar pontos importantes pelo caminho.



Antes do início da 15ª rodada, o Cruz-Maltino era o dono da sexta pior defesa do campeonato. São 21 gols sofridos em 14 jogos, sendo 10 sob o comando do atual treinador.

Renato Gaúcho e seu antecessor Fernando Diniz, inclusive, são conhecidos por trabalhos com defesas problemáticas. E pode-se ver essa questão ao longo da campanha atual.



Pontos perdidos no fim

Nos últimos três jogos do Brasileirão, aliás, o Vasco saiu atrás do marcador: na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, na vitória de virada por 2 a 1 sobre o São Paulo e no empate no fim com o Flamengo, em 2 a 2.



Além disso, o time perdeu a chance de obter outras três vitórias porque não conseguiu segurar o resultado nos minutos finais. Foi assim nos empates com Remo ( o 1 a aconteceu aos 39), Coritiba (1 a 1 nos acréscimos) e Cruzeiro (3 a 3 quase no último lance do jogo).



Situação do Vasco melhora em Copas

Já em outras competições, o Vasco conseguiu não ser vazado, mas também enfrentou adversários bem mais fracos. Ainda assim, não sofreu gopl no 2 a 0 sobre Paysandu, pela Copa do Brasil, no 3 a 0 sobre o Olimpia e no 0 a 0 com o Barracas Central, ambos pela Copa Sul-Americana e com reservas.