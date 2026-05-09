Renato Gaúcho em treino do VascoMatheus Lima/Vasco
Vasco tenta não sofrer gol pela primeira vez no Brasileirão
Cruz-Maltino está entre as piores defesas do campeonato em 14 rodadas
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Golaço de Roberto Dinamite completa 50 anos, e Vasco faz homenagem
Lance histórico contra o Botafogo ajudou Cruz-Maltino a conquistar título
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Atletas do sub-20 encararam duas partidas em 24 horas
Joia da base, Ramon Rique é integrado ao elenco profissional do Vasco
Garoto aproveitou as oportunidades recebidas na Copa Sul-Americana
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