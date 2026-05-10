Briga generalizada no jogo entre America e Vasco pela Copa Rio sub-20 - Reprodução/YouTube VascoTV

Briga generalizada no jogo entre America e Vasco pela Copa Rio sub-20Reprodução/YouTube VascoTV

Publicado 10/05/2026 18:50 | Atualizado 10/05/2026 18:52

Rio - O Vasco venceu o America por 1 a 0 no Estádio Giulite Coutinho, neste domingo (10), e sagrou-se campeão da Copa Rio sub-20, mas o jogo ficou marcado por uma briga generalizada nos minutos finais de partida.

A confusão começou aos 48 minutos do segundo tempo. Um jogador do America acertou o rosto do atleta do Vasco, que revidou. A partir daí, a situação escalou para uma briga generalizada em campo.

Veja como foi no vídeo abaixo:

Cenas lamentáveis na final da Copa Rio sub-20 entre América e Vasco. pic.twitter.com/U4czgpLL88 — newscolina (@newscolina) May 10, 2026

Gustavo Guimarães foi o autor do gol da partida deste domingo (10). Na ida, o Cruz-Maltino goleou o America por 4 a 1. Dessa forma, os Crias da Colina foram campeões com um triunfo de 5 a 1 no agregado.