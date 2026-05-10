Briga generalizada no jogo entre America e Vasco pela Copa Rio sub-20Reprodução/YouTube VascoTV

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Rio - O Vasco venceu o America por 1 a 0 no Estádio Giulite Coutinho, neste domingo (10), e sagrou-se campeão da Copa Rio sub-20, mas o jogo ficou marcado por uma briga generalizada nos minutos finais de partida.
A confusão começou aos 48 minutos do segundo tempo. Um jogador do America acertou o rosto do atleta do Vasco, que revidou. A partir daí, a situação escalou para uma briga generalizada em campo.
Veja como foi no vídeo abaixo:
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Gustavo Guimarães foi o autor do gol da partida deste domingo (10). Na ida, o Cruz-Maltino goleou o America por 4 a 1. Dessa forma, os Crias da Colina foram campeões com um triunfo de 5 a 1 no agregado.