Briga generalizada no jogo entre America e Vasco pela Copa Rio sub-20Reprodução/YouTube VascoTV
Cenas lamentáveis na final da Copa Rio sub-20 entre América e Vasco. pic.twitter.com/U4czgpLL88— newscolina (@newscolina) May 10, 2026
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Briga generalizada no jogo entre America e Vasco pela Copa Rio sub-20Reprodução/YouTube VascoTV
Cenas lamentáveis na final da Copa Rio sub-20 entre América e Vasco. pic.twitter.com/U4czgpLL88— newscolina (@newscolina) May 10, 2026
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