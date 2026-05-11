Thiago Mendes no jogo entre Vasco e Athletico-PRMatheus Lima/Vasco

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Rio - Thiago Mendes brincou com Renato Gaúcho por meio das redes sociais nesta segunda-feira (11), um dia depois da vitória do Vasco sobre o Athletico-PR por 1 a 0, em São Januário, válida pelo Brasileirão. Autor do único gol do jogo, o volante escreveu que mostraria seu DVD ao treinador.
Esta é uma referência a uma brincadeira que o treinador costuma fazer. O comentário foi feito em uma publicação de Renato Gaúcho no Instagram sobre o jogo.
"Daqui alguns dias vou te mostrar meu DVD", escreveu Thiago Mendes, que ainda adicionou dois emoticons de risada.
Comentário de Thiago Mendes - Reprodução/Instagram
Comentário de Thiago MendesReprodução/Instagram
Com a vitória sobre o Furacão, o Gigante da Colina deu um salto na tabela. O Vasco soma 20 pontos e subiu para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro.
Agora, o Cruz-Maltino vira a chave para a Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar o Paysandu na quarta-feira (13), a partir das 19h, em São Januário, pelo jogo da volta da quinta fase. Na ida, a equipe de Renato Gaúcho venceu por 2 a 0.
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Thiago Mendes no jogo entre Vasco e Athletico-PR
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