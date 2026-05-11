Thiago Mendes no jogo entre Vasco e Athletico-PR - Matheus Lima/Vasco

Thiago Mendes no jogo entre Vasco e Athletico-PRMatheus Lima/Vasco

Publicado 11/05/2026 17:10

Rio - Thiago Mendes brincou com Renato Gaúcho por meio das redes sociais nesta segunda-feira (11), um dia depois da vitória do Vasco sobre o Athletico-PR por 1 a 0 , em São Januário, válida pelo Brasileirão. Autor do único gol do jogo, o volante escreveu que mostraria seu DVD ao treinador.

Esta é uma referência a uma brincadeira que o treinador costuma fazer. O comentário foi feito em uma publicação de Renato Gaúcho no Instagram sobre o jogo.

"Daqui alguns dias vou te mostrar meu DVD", escreveu Thiago Mendes, que ainda adicionou dois emoticons de risada.

Comentário de Thiago Mendes Reprodução/Instagram

Com a vitória sobre o Furacão, o Gigante da Colina deu um salto na tabela. O Vasco soma 20 pontos e subiu para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Cruz-Maltino vira a chave para a Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar o Paysandu na quarta-feira (13), a partir das 19h, em São Januário, pelo jogo da volta da quinta fase. Na ida, a equipe de Renato Gaúcho venceu por 2 a 0.