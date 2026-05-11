Thiago Mendes no jogo entre Vasco e Athletico-PRMatheus Lima/Vasco
Thiago Mendes brinca com Renato Gaúcho após vitória: 'Vou te mostrar meu DVD'
Volante foi o autor do único gol do jogo entre Vasco e Athletico-PR, no domingo (10), em São Januário
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Entenda a novidade utilizada pelo Vasco em espaço nobre da camisa
QR Code esteve presente na vitória sobre o Athletico-PR e será utilizado na próxima partida
Vasco engata sequência invicta e faz campanha de Libertadores com Renato
Cruz-Maltino supera oscilação recente e recupera confiança
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Cruz-Maltino havia sido vazado em todas as rodadas até enfrentar o Athletico-PR, em São Januário
Spinelli cresce de produção e agrada o Vasco: 'Tem essa raça aí'
Além dos gols, centroavante se destaca pela importância tática
Renato destaca 'vontade de vencer' e 'tesão' do Vasco após triunfo sobre o Athletico
Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos 20 pontos e pulou para oitavo no Brasileirão
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